Khen Nghiệm hết lời, Phù Sa bị bà ngoại chỉnh đốn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Phù sa", Phù Sa đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để cho ra mẻ socola từ những hạt cacao của quê nhà. Chơn góp ý thật lòng với Phù Sa về tác động của nhiệt độ nóng lạnh khi đựng trong lu cũng như nguyên lý vận hành của máy móc.

Nhưng những lời góp ý của Chơn luôn khiến Phù Sa không vui tai chút nào.

Phù Sa không vui trước những lời góp ý từ Chơn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Sáu Lém tiếp tục gạ gẫm Bảy Sang theo mình để làm giàu, nhưng lại là từ khả năng "buôn nước miếng" của mình. Sáu Lém nói rằng chỉ bằng vài lời nói có thể kiếm về vài chục triệu đồng, khiến Bảy Sang bất ngờ.



Sáu Lém gạ gẫm Bảy Sang theo nghề môi giới. Ảnh VTV

"Người ta trả cho mình tiền biết nói, tiền biết kết nối. Mình biết cách làm cho cả hai bên cùng gật đầu. Tao nói mày nghe, thời buổi bây giờ không phải như ngày xưa, không phải mày cầm cái cuốc, cái xẻng thì gọi là lao động kiếm tiền đâu. Bây giờ chỉ cần cái miệng với cái đầu là kiếm tiền được rồi, thậm chí còn kiếm nhiều hơn nữa", Sáu Lém nói.

Bà ngoại nhắc nhở Phù Sa không nên ca ngợi người khác quá đà. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, những hành động của Nghiệm khiến Phù Sa khen hết lời. Cháu nội ông Tư Gỗ giúp đỡ bà con trong xóm vượt qua khó khăn, hỗ trợ sửa nhà và trả nợ ngân hàng.

Tuy nhiên, bà ngoại Phù Sa đã nhắc nhở cô: "Mới gặp có mấy lần mà ca quá trời, ca lố nghe con".

Tập 5 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 25/8 trên VTV1.

Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) bước vào tình yêu GĐXH - Sau lần thổ lộ tại sân trường nhưng chưa nhận được câu trả lời, Khánh đến tận nhà Phương để hỏi rõ chuyện tình cảm.