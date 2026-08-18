Hồng Đào U70 dành 200% sức lực cho mỗi vai diễn

Cặp bạn thân NSND Hồng Vân - Hồng Đào 'gặp khó' GĐXH - Cặp đôi bạn thân NSND Hồng Vân - Hồng Đào gặp phải thử thách lớn khi nhận được "bài tập" của đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông.

"Lên hương" chính thức tung trailer hé lộ những phân đoạn khiến người xem phải đắng nghẹt trong lòng. Mượn câu chuyện "ngủ hòm cầu vận" để nói lên những vấn đề tình thân, "Lên hương" hé lộ chuỗi những biến cố trong cuộc sống không thể lường trước được.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, trailer "Lên hương" đã tạo cảm giác về một biến cố đang âm thầm xảy ra bên trong một gia đình. Những cuộc gặp gỡ, ánh mắt dò xét, tiền bạc, những cuộc đối thoại căng thẳng liên tục xuất hiện, cho thấy giữa các nhân vật tồn tại nhiều mối quan hệ không đơn giản như vẻ ngoài.

Một hình ảnh rất khác của nghệ sĩ Hồng Đào trong phim mới.

Trong phim này, khán giả sẽ nhìn thấy được một Hồng Đào rất khác. Một Hồng Đào lạnh lùng và bình tĩnh, gai góc trước mọi vấn đề và tạo ra một đội ngũ "phản ứng nhanh", thực hiện những yêu cầu đặc biệt trong ngành ma chay. Nữ diễn viên chia sẻ: "Trước đây mình tôi nhìn thấy quan tài thì đây là sự chết chóc nhưng sau khi tham gia Lên hương và được tiếp xúc với những người làm dịch vụ tang lễ thì tôi đã có một cái nhìn rất khác về nghề này cũng như nhân sinh quan. Những người thực hiện tang lễ chính là những người mang đến sự an yên, nhẹ lòng cho cả người ra đi và ở lại. Tôi thật sự đã học được rất nhiều thứ với vai diễn lần này".

Theo đạo diễn Khương Ngọc, không có một công thức chung dành cho tất cả diễn viên: "Tất cả các diễn viên đều có những yêu cầu đặc biệt, bài tập riêng". Riêng đối với diễn viên Hồng Đào đây cũng là lần thứ 3 mà đạo diễn Khương Ngọc hợp tác, anh cho biết: "Mỗi vai diễn, chị Hồng Đào đều cống hiến hơn 200% sức lực. Với ê-kíp, việc có thể quy tụ cả Hồng Đào và Hồng Vân hai người bạn rất thân cùng góp mặt trong Lên hương là một điều vô cùng may mắn".

Hồng Đào trong một phân cảnh phim.

Bên cạnh đó, đạo diễn Khương Ngọc còn yêu cầu nam diễn viên thay đổi gần như hoàn toàn hình ảnh quen thuộc: "Tôi muốn Phát (Võ Tấn Phát) thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài. Từ màu da cho đến dáng ngồi trên xe máy đều phải đúng với một thanh niên lao động. Khán giả chỉ cần nhìn cũng phải tin đó là nhân vật".

NSND Hồng Vân (bà Sáu - bà chủ cửa hàng vịt quay) lúc nào cũng tỏ ra khổ sở, xót xa vì "cục vàng" Quốc Khánh (vai Quang) yêu mẹ đơn thân Thiếu Lan (vai Thương). Cuối cùng là Hạ Anh (vai Kim Ánh), một cô gái xinh đẹp làm nghề làm móng trong một cửa tiệm được trang trí sặc sỡ. Kim Ánh và Tâm đang trong mối quan hệ "mặt trong như đã mặt ngoài còn e"góp phần tạo nên những mắt xích chưa được giải đáp trong câu chuyện.

NSND Hồng Vân trong phim "Lên hương".

Được đạo diễn bởi Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, "Lên hương" quy tụ dàn diễn viên gồm: Nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan,... cùng nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Lấy cảm xúc con người làm trung tâm trong bối cảnh một nghi lễ đặc biệt của người Việt, bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa gần gũi với đời sống, vừa chứa đựng nhiều bất ngờ và những lát cắt cảm xúc.

"Lên hương" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 18/9/2026. Phim có suất chiếu sớm 11,12,13/9/2026.