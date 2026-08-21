Mai giả chết để thoát khỏi nơi bị Lan giam giữ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Lửa trắng", Lan vốn đã không ưa Mai vì Cương có tình cảm đặc biệt với Mai. Vì thế, Lan quyết định bắt Mai như một đòn tâm lý đối với Cương, bất chấp việc bắt Mai có thể khiến cô ta gặp hoạ từ băng Hoà Công.



Cương nhận lời giúp Lan chuyển hàng qua lộ tuyến của Lão Công, nhưng cuộc vận chuyển thì hoàn toàn giữ bí mật với Lan. Điều khiến Lan còn tức hơn nữa là Mai đoán ra được chuyện này, từ chuyện Lan có tình cảm với Cương lẫn việc Cương giữ bí mật lộ tuyến với Lan. Mai đã lấy những điều này ra để mỉa mai cô ta với một thái độ vô cùng tự đắc.

Lan lập tức đưa lời đe doạ. Lan tuyên bố Mai có thể an toàn bằng cách không nói gì nhưng Huệ - bạn thân của Mai thì khác.

Mai thể hiện bản lĩnh và cao tay trước Lan dù bị đe dọa. Ảnh VTV

Trong khi đó, Cương đen đã biết Mai bị giam giữ ở đâu tại Làng Tĩnh Lặng. Hắn đã chặn Huệ để hỏi thông tin về Mai nhưng Huệ quá sợ hãi không dám nói. Huệ đã có vẻ thay đổi ý kiến khi Cương hỏi cô "có muốn cứu Mai không?".



Cương không phải người duy nhất tiếp cận Mai thông qua Huệ. Đội chuyên án cũng đã lần ra vị trí Mai đang ở và biết Huệ là người ở gần Mai nhất. Vì thế, đội chuyên án đã chuyển thông tin thông qua Huệ để tìm cách cứu Mai ra ngoài.

Huệ đã đọc được tin nhắn nhờ cô chuyển một món đồ đến Mai và theo như tin nhắn này, đây là cách để cứu Mai.

Huệ đã nhận được thông tin chỉ cách cứu Mai. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Cung vẫn đang tìm cách tiếp cận để bắt sống Lan theo lệnh của Lão Công. Vì như lời lão nói, bắt được Lan thì cơ hội sống của Mai sẽ cao. Lão Công muốn Cung bắt Lan cho bằng được.

Cung và đàn em của hắn đã bám theo Lan khi cô ta đi một mình tới một ngôi nhà hoang. Tuy nhiên, Cung thấy mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng có vẻ dễ dàng và điều đó khiến hắn bỗng nhiên nghi ngờ.

Lan đến đây để gặp một người nhưng vào đúng lúc đó, một tin nhắn từ một số máy lạ gửi đến cho cô ta đoạn nội dung thông báo cô ta bị Cung theo dõi.

Lan nhận được tin nhắn báo có người đang theo dõi. Ảnh VTV

Sau nhiều ngày giam Mai trong phòng kín, qua camera theo dõi, Lan phát hiện Mai có dấu hiệu bất thường. Cô ta thấy Mai nằm bất động trên sàn nhà nên đã cho đàn em vào kiểm tra. Đàn em sau đó đã thông báo với Lan rằng Mai đã bất tỉnh và sùi bọt mép.

Lan quyết định đi xuống phòng kiểm tra. Vào đúng lúc đàn em của Lan cúp điện thoại, đưa tay kiểm tra mạch cổ của Mai thì cô mở mắt, nắm tay hắn và hạ đo ván tại chỗ.

Tập 20 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 21/8 trên VTV3.

Trùm ma túy Lão Công được cấp tin mật nhằm xoá dấu vết GĐXH - Lão Công vừa tỉnh lại đã nhận tin mật từ tay trong thông báo rằng nên lau sạch mọi dấu vết vì có thể bị bắt ngay sau khi bình phục về sức khỏe.