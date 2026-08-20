Phù Sa bảo vệ người dân trước sức ép phải bán đất

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Phù sa", khi đang đi chợ, Phù Sa tình cờ chứng kiến vợ chồng chú Bảy bị Sáu Lém gây sức ép bán đất. Không thể đứng ngoài, cô thẳng thắn lên tiếng phản đối, cho rằng việc ép người dân bán đất, bán nhà đến mức ngất xỉu là không thể chấp nhận.

Phù Sa thậm chí cảnh báo sẽ báo công an nếu Sáu Lém tiếp tục gây sức ép. Trong khi đó, Chơn cũng tìm cách ngăn vợ chồng chú Tám ký giấy bán đất.

Phù Sa phản đối chuyện vợ chồng chú Bảy bị ép bán đất. Ảnh VTV

Một người quyết liệt, sẵn sàng đối đầu, người còn lại chọn cách khuyên nhủ, thuyết phục. Phù Sa và Chơn tuy khác nhau về tính cách, quan điểm sống nhưng lại có chung một điểm: không thể làm ngơ trước chuyện bất bình.

Cũng vì thế, cả hai liên tục vướng vào những tình huống "dở khóc dở cười" và có thêm nhiều lần chạm mặt.

Chơn nỗ lực khuyên chú Tám không bán đất. Ảnh VTV

Tập 3 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 20/8 trên VTV1.



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