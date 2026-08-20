Trùm ma túy Lão Công được cấp tin mật nhằm xoá dấu vết

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Lửa trắng", sau khi bị Lão Công cho người giăng bẫy hạ sát, Cương quyết tâm sẽ trả thù. Cương đã lên kế hoạch kín kẽ vào giao cho Huân đi làm việc này. Tuy nhiên, trước khi hành động, Cương cẩn thận dặn Huân không được nói cho Lan biết.

Huân rất tin tưởng Lan và Cương đã biết tình cảm của Huân dành cho Lan. Trong suy nghĩ của Huân, Lan luôn là người chị bảo vệ mình ngay từ khi còn ở trại trẻ mồ côi cho đến lần gần đây, Lan đã cứu mạng Huân khỏi Viên.

Tất cả những gì Lan làm khiến Huân tin tưởng cô tuyệt đối. Nhiều lần, khi Cương tỏ ra nghi ngờ Lan, bằng sự phản ứng yếu ớt, Huân vẫn cố thuyết phục anh tin vào Lan.

Cương giao cho Huân thực hiện kế hoạch trả thù Lão Công. Ảnh VTV

Nếu như Huân có lý do để tin vào Lan thì Cương có lý do ngoài nghi và không tin tưởng của mình với Lan. Lần này, khi Cương nhắn Huân "không để cho con Lan biết" và Huân đáp lại rằng: "Em tưởng 3 anh em vẫn là người một nhà. Chị Lan luôn muốn tốt cho anh". Cương liền khẳng định: "Nó không còn là cái Lệ ngày xưa hay bảo vệ mày nữa đâu".

Trong khi đó, Lan quyết định lật bài ngửa với Cương về tình cảm của cô ta dành cho hắn. Lần này, Lan không mập mờ bóng gió nữa, cô ta ôm Cương và thậm chí còn chủ động hôn hắn.

Lan tỏ tình với Cương dù trong lòng cả hai vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lão Công sau khi tỉnh lại đã trở về đúng con người lão - nham hiểm và đầy toan tính bất chấp vẫn phải nằm liệt giường. Sau cuộc giết hụt Cương, Lão Công rất tức tối, lão nói với Cung khi gọi hắn vào giao việc rằng khi nào lão gặp Cương sẽ giết kẻ phản bội này.

Khi Cung hỏi lão có khi nào Cương thoát được là nhờ Mai, Lão Công gạt đi với câu nói ngắn "chuyện đó để sau". Có vẻ như Cung vẫn rất nghi ngờ Mai.



Lão Công tìm mọi cách để trừ khử Cương. Ảnh VTV

Là người nham hiểm và đầy toan tính, Lão Công biết lão sẽ sớm bị bắt và trong lúc này, việc quan trọng với lão là phi tang mọi bằng chứng. Một mặt, lão giao cho Mai về phi tang các giấy tờ lão để ở biệt thự. Mặt khác, lão gọi Cung tới, giao cho hắn việc rút toàn bộ người khỏi bệnh viện cũng như biệt thự và tập trung hết về công ty. Lão nhắc Cung giăng người vòng trong vòng ngoài bảo vệ công ty, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Khi Cung lo lắng việc rút người khỏi bệnh viện có thể khiến Lão Công gặp nguy hiểm nếu Cương đen quay lại. Đáp lại, Lão Công cười nhếch mép, rằng "ở đây có công an là đủ".

Lão Công được báo tin nhằm xóa mọi dấu vết. Ảnh VTV

Trên thực tế, trong thời gian Lão Công nằm viện, lão vẫn nhận thông tin từ tay trong của lão trong đội ngũ của đội chuyên án. Đó chính là Bình - thuộc đội chuyên án phòng chống ma tuý của Sơn Hải. Lần này, Bình tới tận giường bệnh của Lão Công và nói: "Lau sạch tay đi, chỉ cần ông bình phục là lập tức lệnh bắt có hiệu lực".

Bình còn nói thêm rằng những gì gã nói với Lão Công là lời "thông báo cho một kẻ sắp hết thời chuẩn bị hậu sự".

Tập 19 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 20/8 trên VTV3.

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