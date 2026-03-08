Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng bố đã lấy vợ mới

Chủ nhật, 08:33 08/03/2026 | Tâm sự

Tôi đang có kế hoạch đi du học, nhưng mọi thứ dừng lại bởi chuyện gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn. Vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới và cô vợ của bố đã có bầu 5 tháng.

20 tuổi, cái tuổi đẹp với bao hoài bão, nhưng tất cả sụp đổ khi tôi biết gia đình mình tan vỡ. Bao năm qua, trong mắt tôi và em trai 10 tuổi, bố là người tuyệt vời, yêu vợ, thương con. Thế nhưng bỗng chốc tất cả đều tan nát.

Ngày bố mẹ ra tòa, chị em tôi không tin nổi mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bố tôi nói đã hết yêu mẹ từ lâu, nhưng vì chúng tôi nên vẫn phải cố tỏ ra hạnh phúc. 

Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng gia đình mình đã tan vỡ. Kết quả học tập sút giảm, tôi thu mình lại, sợ những câu hỏi han của bạn bè. 

Tôi chuẩn bị đi du học, nhưng tôi quyết định dừng lại mọi kế hoạch. Tôi đã nghỉ học cả tuần nay, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. 

Mỗi lần nhìn thấy mẹ thầm khóc trong phòng, lòng tôi đau thắt lại.

- Ảnh 1.

Tôi gần như trầm cảm sau biến cố gia đình. (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Thế nhưng, nỗi đau ấy chưa phải là tột cùng. Chỉ đúng hai tháng sau ngày nhận quyết định ly hôn của tòa án, khi mẹ tôi còn gầy rộc vì suy sụp, còn tôi vẫn chưa thể tin bố mẹ đã ly hôn thì bố thông báo kết hôn lần nữa.

"Người mới" của bố trẻ đẹp. Bố nói họ tìm thấy sự đồng điệu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của bố trong tấm ảnh cưới đăng vội trên mạng xã hội, tôi thấy sợ hãi. 

Hai tháng – thời gian chỉ đủ để một vết thương ngoài da lên da non, nhưng bố đã dùng nó để xóa sạch ký ức hai mươi mấy năm chung sống với mẹ, để lãng quên 2 đứa con bố từng rất yêu thương. 

Vợ mới của bố đã có bầu 5 tháng, có nghĩa bố đã phản bội mẹ khi vẫn là vợ chồng.

Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi tột cùng khiến tôi rơi vào bóng tối hoàn toàn. Tôi chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống, và chán ghét cả người bố mà tôi từng thần tượng. 

Có lẽ đời này, tôi cũng chẳng thể yêu ai hay tin vào đàn ông, bởi người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt tôi cuối cùng cũng chỉ là kẻ phản bội.

Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đìnhLy hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình

GĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

4 khung giờ sinh Âm lịch dễ mở lối phú quý nhất: Hậu vận khiến người khác ghen tị

4 khung giờ sinh Âm lịch dễ mở lối phú quý nhất: Hậu vận khiến người khác ghen tị

Cùng chuyên mục

Từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu, vợ lật tẩy âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi của mẹ chồng

Từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu, vợ lật tẩy âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay khi con tôi vừa thi xong Cao đẳng, mẹ chồng lại đòi dọn đến để "dưỡng già", còn chồng tôi thì ép mẹ đẻ phải "nhường chỗ".

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dồn tâm sức nuôi dạy 4 người con trưởng thành, tuổi già, tôi vẫn phải một mình vào viện phẫu thuật, tự thanh toán viện phí và tự chăm sóc bản thân.

Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý

Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý

Tâm sự - 1 ngày trước

Người xưa nói "của ít lòng nhiều" nhưng sau nhiều cái Tết về quê, tôi thấy ngược lại, ai quà to, lì xì lớn mới được coi trọng, người "của ít" cứ như vô hình.

Đóng góp nhiều tiền cho dòng họ thì được trọng vọng hơn, có gì sai?

Đóng góp nhiều tiền cho dòng họ thì được trọng vọng hơn, có gì sai?

Tâm sự - 1 ngày trước

Sự khác biệt về đối xử giữa cháu giàu và cháu nghèo dễ gây tổn thương, nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế: Vai trò, vị thế của con người không phải luôn giống nhau.

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - "Mẹ ạ, mẹ ở một mình trong căn nhà rộng thế này thật là lãng phí". Câu nói tưởng chừng như quan tâm của con rể lại là khởi đầu cho một âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ

Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

Anh em tôi giờ đều đã ngoài 70 tuổi, có người gần 80 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sức khỏe bình an, con cháu sum vầy nhưng không ngờ mới đây em út lại đòi họp gia đình để chia mảnh đất tôi đang ở là hương hỏa của bố mẹ để lại.

Chồng tôi nằm viện 2 tháng không anh em nào đến trông nom nhưng lúc xây nhà lại "mặt dày" nhờ giúp 200 triệu

Chồng tôi nằm viện 2 tháng không anh em nào đến trông nom nhưng lúc xây nhà lại "mặt dày" nhờ giúp 200 triệu

Tâm sự - 2 ngày trước

Cuộc sống của vợ chồng tôi vừa chớm ổn định trở lại thì chuyện mới nảy sinh.

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khi bước vào tuổi già, nếu đánh mất điều này, những năm tháng cuối đời rất dễ rơi vào cô đơn và trống trải.

5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già

5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ bà có một tuổi già viên mãn với lương hưu ổn định, nhà ở khu "đất vàng", hai con trai thành đạt nơi thành phố lớn.

Mẹ chồng nói tôi "ăn bám", tôi đưa ra 1 con số khiến bà im lặng 5 phút, trật tự gia đình được thiết lập lại

Mẹ chồng nói tôi "ăn bám", tôi đưa ra 1 con số khiến bà im lặng 5 phút, trật tự gia đình được thiết lập lại

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm phút im lặng đó là năm phút tôi lấy lại tiếng nói của mình.

Xem nhiều

Tôi từng nghĩ sinh con là bảo hiểm tuổi già, đến khi nghỉ hưu mới hiểu mình đã nhầm

Tôi từng nghĩ sinh con là bảo hiểm tuổi già, đến khi nghỉ hưu mới hiểu mình đã nhầm

Tâm sự

GĐXH - Hạnh phúc không phải là sống thật lâu, mà là khi nghỉ hưu vẫn có điểm tựa cả về tinh thần lẫn tài chính.

5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già

5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già

Tâm sự
Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay

Tâm sự
Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Tâm sự
Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top