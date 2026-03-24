Vợ chồng tiền ai nấy tiêu có thực sự hạnh phúc?

Sau 3 năm kết hôn, chúng tôi vẫn duy trì mô hình tài chính tiền anh, tiền em và một quỹ chung cho gia đình. Nhiều người bạn bảo mình: "Vợ chồng mà tính toán chi li thế, còn gì là tình nghĩa".

Ban đầu, tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng đi qua 3 năm chung sống, tôi nhận ra sự sòng phẳng này vừa là "cứu cánh" cho tự do cá nhân, nhưng cũng vừa là một thử thách về sự tinh tế.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Cái hay nhất của việc sòng phẳng chính là sự tự chủ. Tôi vẫn có thể thoải mái mua đồ cho bố mẹ, anh em tùy vào khả năng kinh tế, hay thỉnh thoảng "tự thưởng" một món mỹ phẩm đắt tiền mà không cần nhìn sắc mặt chồng.

Ngược lại, anh cũng thoải mái với những sở thích công nghệ của mình. Chúng mình tránh được những cuộc cãi vã vô nghĩa về việc ai tiêu hoang, ai tiết kiệm.

Trong căn nhà nhỏ này, áp lực "cơm áo gạo tiền" được cụ thể hóa bằng những con số trên bảng excel, giúp mọi thứ trở nên minh bạch và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỗi tháng chúng tôi chia nhau các khoản cần chi, anh lo tiền sữa, tiền học cho con, những khoản mua sắm "to tiền" trong gia đình chồng lo.

Vợ lo tiền sinh hoạt hàng ngày. Bên nội có việc, chồng chi tiền, bên ngoại có việc vợ chi tiền. Ngoài ra cả 2 sẽ để ra một khoản vào quỹ tiết kiệm chung của cả gia đình.

Tôi thấy thoải mái khi tự chi tự tiêu như vậy. Thi thoảng chồng vẫn chuyển cho tôi một khoản tiền để tự chi tiêu tùy thích.

Cũng bởi nguyên tắc tài chính này mà từ khi kết hôn đến nay, rất ít khi vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc.