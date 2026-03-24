Vợ chồng tiền ai nấy tiêu có thực sự hạnh phúc?

Thứ ba, 06:59 24/03/2026 | Chuyện vợ chồng

Vợ chồng tôi hoàn toàn độc lập với nhau về tài chính sau khi kết hôn, tiền ai nấy tiêu, việc nhà ai người ấy chi tiền. Nhiều người thấy lạ, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm, thoải mái.

Sau 3 năm kết hôn, chúng tôi vẫn duy trì mô hình tài chính tiền anh, tiền em và một quỹ chung cho gia đình. Nhiều người bạn bảo mình: "Vợ chồng mà tính toán chi li thế, còn gì là tình nghĩa". 

Ban đầu, tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng đi qua 3 năm chung sống, tôi nhận ra sự sòng phẳng này vừa là "cứu cánh" cho tự do cá nhân, nhưng cũng vừa là một thử thách về sự tinh tế.

Cái hay nhất của việc sòng phẳng chính là sự tự chủ. Tôi vẫn có thể thoải mái mua đồ cho bố mẹ, anh em tùy vào khả năng kinh tế, hay thỉnh thoảng "tự thưởng" một món mỹ phẩm đắt tiền mà không cần nhìn sắc mặt chồng.

Ngược lại, anh cũng thoải mái với những sở thích công nghệ của mình. Chúng mình tránh được những cuộc cãi vã vô nghĩa về việc ai tiêu hoang, ai tiết kiệm. 

Trong căn nhà nhỏ này, áp lực "cơm áo gạo tiền" được cụ thể hóa bằng những con số trên bảng excel, giúp mọi thứ trở nên minh bạch và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỗi tháng chúng tôi chia nhau các khoản cần chi, anh lo tiền sữa, tiền học cho con, những khoản mua sắm "to tiền" trong gia đình chồng lo. 

Vợ lo tiền sinh hoạt hàng ngày. Bên nội có việc, chồng chi tiền, bên ngoại có việc vợ chi tiền. Ngoài ra cả 2 sẽ để ra một khoản vào quỹ tiết kiệm chung của cả gia đình. 

Tôi thấy thoải mái khi tự chi tự tiêu như vậy. Thi thoảng chồng vẫn chuyển cho tôi một khoản tiền để tự chi tiêu tùy thích.

Cũng bởi nguyên tắc tài chính này mà từ khi kết hôn đến nay, rất ít khi vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc.

Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân

GĐXH - Chỉ vì khao khát giàu nhanh từ chứng khoán, tôi đã tự tay đánh mất toàn bộ, từ tài sản đến hạnh phúc gia đình.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Không phải lời nói, chính những hành động rất nhỏ trong cuộc sống mới cho thấy một người đàn ông có thực sự yêu vợ hay không. Chỉ cần để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu này rất rõ ràng.

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều ông chồng thường thắc mắc: "Sao dạo này vợ mình lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay gần gũi như xưa?".

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng không hẳn là người chồng tốt, từ rất lâu, chúng tôi đã không còn trò chuyện, tâm sự hay gần gũi như những cặp vợ chồng bình thường.

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Không phải ngoại hình nổi bật, điều khiến nhiều đàn ông bị thu hút lại nằm ở những yếu tố tinh tế hơn. Từ cách cư xử, cảm xúc đến khí chất cá nhân, 3 đặc điểm dưới đây được cho là điểm chung của mẫu phụ nữ dễ tạo thiện cảm và giữ được sức hút lâu dài.

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Có những thứ không thể che giấu mãi. Sau tuổi 40, chỉ cần nhìn vào 5 điểm này là đủ hiểu một người đã sống ra sao.

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nhầm lẫn giữa hạnh phúc và vẻ ngoài. Thực tế, 3 yếu tố bên trong mới quyết định một người phụ nữ có phước hay không.

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ không cần quá trẻ để cuốn hút. Có những “giá trị cũ” theo thời gian lại khiến đàn ông càng ở bên càng không thể rời xa.

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Chuyện vợ chồng
Chuyện vợ chồng
Gia đình
Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
