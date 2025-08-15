Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mở

Jennifer Colpitts lập tức lao ra để đóng sập cánh cửa sổ mà các con cô vừa mở. Hôm đó là một ngày hè oi bức, khi Vương quốc Anh đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, thế nhưng bà mẹ toàn thời gian 40 tuổi không dám mạo hiểm mở cửa đón không khí.

Gia đình cô chỉ là một trong nhiều hộ dân khốn khổ vì đàn chuột khổng lồ "to bằng cả con mèo" hoành hành trong con hẻm nhỏ Ellesmere Road, thuộc khu Benwell, Newcastle. Người dân địa phương rất lo sợ nguy cơ lây bệnh từ đàn gặm nhấm khổng lồ được cho là có hơn 100 con đang lang thang khắp khu phố và xâm nhập vào nhà họ. Đám chuột bị thu hút bởi rác thải vương vãi khắp hẻm, bao gồm thức ăn thối rữa, tã lót và túi ni lông. Theo họ, tình trạng này là do có những người lục lọi thùng rác và để rác vương vãi ra ngoài, khiến vấn đề ngày càng trầm trọng trong một vòng lặp không hồi kết.

Lũ chuột ngang nhiên chạy qua đường (Nguồn: NNP)

Jennifer chia sẻ với tờ The Sun: "Chúng to bằng cả con mèo. Thật sự rất đáng sợ, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ. Tôi không dám cho các con tôi chơi ngoài đường vì lũ chuột. Hội đồng có đến dọn rác nhưng chỉ sau một giờ rác lại ngập ngụa như cũ. Tôi không thể mở cửa sổ bếp vì lũ chuột sẽ leo lên thùng rác rồi tìm cách chui vào nhà. Tôi sợ chết khiếp. Hễ bọn trẻ vừa mở cửa là tôi phải lao đến đóng ngay. Chúng thật kinh khủng.”

Robert Colpitts, 62 tuổi, hiện đang thất nghiệp, chia sẻ: “Trời ơi, có nhiều chuột kinh khủng đúng không? Chúng to lắm. Tôi còn thấy một con có móng vuốt khổng lồ, răng to và trông như bị dại vậy. Phụ huynh ở đây vô cùng lo lắng khi con họ về nhà và nói rằng chúng bị thương mà có thể là do bị chuột cắn. Ông cũng bức xúc trước tình trạng rác bị lục lọi: “Người ta lục tung thùng rác để tìm đồ, làm mọi thứ trở nên bừa bộn.”

Khu nhà ở xuống cấp này gồm nhiều dãy nhà liền kề, ngăn cách bởi các con hẻm nhỏ. Những thùng rác công nghiệp cỡ lớn được đặt ở các con hẻm là nơi tập kết rác thải chung của người dân. Người dân địa phương cho biết tình trạng chuột xâm nhập ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khi vào ban đêm những người lục thùng rác bắt đầu moi móc quần áo, thực phẩm và cả giấy tờ cá nhân rồi vứt bỏ những thứ không dùng được khắp nơi. Hiện nhiều thùng rác đã đầy tràn và bị chuột nhảy lên tìm cách chui vào. Nhiều thùng khác bị đốt cháy, thức ăn và rác thải vương vãi khắp mặt đất.

Rác thải vương vãi khắp con hẻm (Nguồn: NNP)

Vượt tầm kiểm soát

Jade Shields, 29 tuổi, một nhân viên chăm sóc, cho biết: “Có những ngày tôi nhìn thấy hơn 100 con chuột ở ngõ sau vào một ngày... Thật kinh tởm. Tôi quay được đoạn clip dài 24 giây, chuột ở khắp mọi nơi. Quay người lại thì thấy một con ngay sát chân mình, tôi hét lên rồi bỏ chạy,” cô kể. “Thật kinh tởm. Tình trạng này đã kéo dài vài năm, nhưng gần đây thì vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Theo Jade, đường Ellesmere là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất: “Chuột chạy ngang qua đường giữa ban ngày. Một người đàn ông sống trên phố tôi liên tục dọn dẹp và xua đuổi những người đến lục thùng rác.” Cô cho biết nhiều cư dân ở khu vực đó lười vứt rác đúng chỗ và ném túi rác qua tường. “Túi bị rách, hoặc chim bươi tung ra khiến chuột càng dễ sinh sôi. Tình trạng thực sự rất tệ. Tôi lo lắng rằng nạn chuột sẽ lan sang khu tôi ở chỉ cách vài dãy phố.”

Jade cũng chia sẻ rằng một người bạn của cô đã phải rời nhà sau 20 năm sống tại khu vực vì chuột: “Chúng đục thủng tường và chui vào nhà. Anh ấy không chịu nổi nữa nên phải chuyển đi.”

Mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình

Ray Bata, 30 tuổi, một nhân viên bán lẻ, cho biết: “Người dân địa phương thường vứt đồ không dùng ra phía sau mà không bỏ vào thùng rác riêng. Đó thực sự là một vấn đề. Chuột thì quá nhiều, có những con rất lớn và bạn có thể thấy chúng bất cứ lúc nào trong ngày. Chúng không chỉ lang thang ngoài ngõ mà còn chui vào nhà, phá hoại đồ đạc.”

Những con chuột rất to và tụ tập thành đàn (Nguồn: NNP)

Anh cũng mô tả mùi hôi nồng nặc bốc lên từ khu vực gần các thùng rác: “Chúng tôi luôn phải đóng kín cửa để ngăn chuột chui vào. Cảm giác như bị cầm tù ngay trong nhà mình. Cách đây khoảng ba tháng, chúng tôi từng thấy chuột chạy trong nhà.”

Aran Sared, 41 tuổi, quản lý một cửa hàng bán đồ ăn mang về, cũng chia sẻ: “Những con chuột phải to bằng con thỏ – thật sự rất to. Chúng tôi sợ chúng vào nhà nên không dám mở cửa sau. Vấn đề ngày càng tồi tệ. Tôi từng trồng rau trong vườn nhưng phải nhổ bỏ hết vì chuột đã ăn sạch. Tôi có con nhỏ mới sinh, và thật sự lo lắng chuột có thể gây bệnh cho bé.”

Người này cho biết nguyên nhân phần lớn đến từ những người lục lọi thùng rác: “Họ bới tung lên nhưng không dọn lại nên mới gây ra vấn đề. Tôi từng bắt gặp họ lúc 2 giờ sáng khi đi làm về. Họ nói không sống ở đây và đang cố tình tìm cách gây rối. Mỗi ngày phải có hơn 100 con chuột trong các ngõ phía sau. Trước đây, chúng tôi thường tổ chức tiệc nướng ngoài trời với hàng xóm. Sàn nhà chúng tôi sạch đến mức nếu có làm rơi đồ ăn cũng có thể nhặt lên nướng tiếp. Giờ thì dơ bẩn không thể tưởng tượng được.”

Những nỗ lực dọn dẹp

Người phát ngôn Hội đồng Thành phố Newcastle cho biết: “Việc vứt rác bừa bãi và sử dụng thùng rác sai mục đích là hành vi phạm pháp. Ở Newcastle hành vi này là không thể chấp nhận được và những người vi phạm sẽ bị truy tố. Chúng tôi cam kết giữ gìn đường phố sạch sẽ và thân thiện với tất cả mọi người. Dù phần lớn cư dân và doanh nghiệp đều có trách nhiệm trong việc xử lý rác, một bộ phận nhỏ vẫn tiếp tục gây ô nhiễm khu phố bằng cách xả rác bừa bãi.”

Để đối phó với tình trạng này, Hội đồng đã triển khai nhiều biện pháp chủ động để cải thiện tình trạng vệ sinh tại các con hẻm trong thành phố, bao gồm ”tăng sức chứa thùng rác, điều chỉnh lịch quét đường vào sáng sớm, và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp địa phương để cải thiện tình trạng lưu trữ rác thải.”

Chính quyền thành phố Newcastle đang nỗ lực giải quyết vấn đề (Nguồn: Getty)

Người phát ngôn này cùng cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đang xử lý các vấn đề như việc lục lọi thùng rác và hành vi vứt rác không đúng quy định của một số cư dân. Các đội ngũ dịch vụ môi trường ở địa phương và cán bộ thực thi pháp luật đang phối hợp để xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo các cư dân luôn được sống trong môi trường sạch sẽ, an toàn và đáng sống. Giảm thiểu hành vi phản xã hội và tội phạm môi trường vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Người phát ngôn kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người: “Chúng tôi kêu gọi tất cả cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng cùng chung tay thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách xử lý rác thải đúng cách và báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào."



