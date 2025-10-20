Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

“Thập tự Einstein” làm lộ thứ bí ẩn nhất vũ trụ

Thứ hai, 07:34 20/10/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một cấu trúc kỳ lạ từ khu vực rất xa xôi trong vũ trụ đã tiết lộ nơi ẩn náu của loại vật chất ma quái mà các nhà khoa học luôn tìm kiếm.

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal chỉ ra rằng HerS-3, một cấu trúc dạng "thập tự Einstein" vừa tiết lộ nơi ẩn náu của một khối vật chất tối khổng lồ, một trong những thứ bí ẩn nhất trong vũ trụ.

Thập tự Einstein là một cấu trúc gồm 4 điểm sáng riêng biệt, liên quan đến cách mà lực hấp dẫn của các vật thể vũ trụ bẻ cong không - thời gian được đề cập trong Thuyết tương đối rộng của nhà bác học Albert Einstein.

Cấu hình thập tự Einstein thật ra là hình ảnh của một vật thể duy nhất, bị lực hấp dẫn của một vật thể thấu kính ở tiền cảnh - ví dụ một thiên hà hay cụm thiên hà khổng lồ - bẻ cong ánh sáng mà nó chiếu đến Trái Đất, nhân bản thành 4 và xếp thành hình thập tự.

Nhưng HerS-3 khác với các thập tự Einstein khác: Ở trung tâm của hình chữ thập xuất hiện một đốm sáng thứ 5.

“Thập tự Einstein” làm lộ thứ bí ẩn nhất vũ trụ- Ảnh 1.

Các đốm đỏ tạo nên "thập tự Einstein" ở rìa vùng vũ trụ nhìn thấy được thực chất là 5 hình ảnh được nhân bản của 1 thiên hà duy nhất - Ảnh: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

"Điều đó không được phép xảy ra. Bạn không thể có được hình ảnh thứ năm ở trung tâm trừ khi có điều gì đó bất thường xảy ra với thứ đang bẻ cong ánh sáng" - nhà vật lý thiên văn lý thuyết Charles Keeton từ Đại học Rutgers-New Brunswick (Mỹ), đồng tác giả, nói.

Nhà thiên văn học Pierre Cox từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), tác giả dẫn đầu nghiên cứu, cho biết đó là cấu hình mà giới thiên văn chưa từng quan sát được trước đây.

Họ đã từng nghĩ các quan sát bị lỗi và đã thử nhiều phương án khác nhau để cố giải thích đốm sáng thứ 5.

Cuối cùng, họ chỉ có thể kết luận rằng cơ chế đằng sau vùng không thời gian cong vênh phải là thứ mà chúng ta không thể thực sự nhìn thấy: Vật chất tối.

Vật chất tối là một dạng vật chất bí ẩn, đầy rẫy trong vũ trụ nhưng không thể quan sát, chỉ tương tác với phần còn lại của vũ trụ thông qua lực hấp dẫn.

Sự tồn tại của nó được chứng minh bằng cách quan sát thấy có nhiều lực hấp dẫn tác động đến một cấu trúc vũ trụ nào đó hơn so với lượng vật chất thông thường có thể tạo ra.

Nghiên cứu cũng chỉ ra bản chất của HerS-3 là một thiên hà bụi hình thành sao nằm ở gần rìa vùng vũ trụ có thể nhìn thấy.

Ánh sáng của nó đã di chuyển tận 11,7 tỉ năm để chạm đến kính viễn vọng của người Trái Đất.

Trong khi đó, thấu kính hấp dẫn khiến nó nhân bản thành 5 phiên bản và tạo nên cấu hình độc nhất vô nhị là một nhóm thiên hà nằm cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng kết hợp với một khối vật chất tối khổng lồ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước

Tiêu điểm - 20 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi nỗ lực giữ lại ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa, chấp nhận sống cảnh không điện, nước vì lý do bất ngờ phía sau.

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trung Quốc nắm giữ hai phần ba số bằng sáng chế robot toàn cầu, đang xuất xưởng robot hình người với chi phí chỉ bằng một phần mười so với các đối thủ cạnh tranh.

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tôn Thiên Xương từng được mệnh danh là thần đồng Trung Quốc khi 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đã đỗ đại học nhưng sau 18 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.

NASA công bố 1 điều con người chưa từng biết về chính mình

NASA công bố 1 điều con người chưa từng biết về chính mình

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Những gì NASA đang khám phá không chỉ là về việc bay vào vũ trụ.

Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một bức chân dung Dora Maar của Pablo Picasso, bị thất lạc suốt 80 năm, vừa được nhà đấu giá Lucien Paris giới thiệu.

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Khi nhu cầu toàn cầu bùng nổ thời gian tới, "kho báu" này tiếp tục góp phần giúp Cuba tăng trưởng kinh tế.

Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh

Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh

Tiêu điểm - 4 ngày trước

NASA đang phát triển một con rắn robot nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus. Nhưng một thách thức mới vừa xuất hiện.

Trái đất vừa đón tin vui mới

Trái đất vừa đón tin vui mới

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tin tức này.

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động

Tiêu điểm - 6 ngày trước

NASA vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chấn động khi công bố phát hiện “bằng chứng rõ ràng nhất” về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa.

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Một người đàn ông được biết đến với tên Kin ở Panama đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” trong một thiên thạch.

Xem nhiều

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động

Tiêu điểm

NASA vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chấn động khi công bố phát hiện “bằng chứng rõ ràng nhất” về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa.

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu

Tiêu điểm
Trái đất vừa đón tin vui mới

Trái đất vừa đón tin vui mới

Tiêu điểm
Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Tiêu điểm
Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top