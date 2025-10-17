Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Nhân viên đứng cạnh bức tranh “Bust of a Woman with a Flowery Hat” của Picasso, trưng bày tại nhà đấu giá Hotel Drouot, Paris, ngày 18/9/2025 (Ảnh: AFP)

Ngày 18/9, nhà đấu giá Lucien Paris (Pháp) công bố bức “Bust of a Woman in a Flowery Hat (Dora Maar)” - tác phẩm của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso hoàn thành vào tháng 7/1943, trong thời kỳ Đức chiếm đóng Paris. Đây là bức chân dung được ông vẽ về nữ nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ Dora Maar, người tình và cũng là nàng thơ nổi tiếng của Picasso.

Bức tranh có kích thước 80x60 cm, từng chỉ xuất hiện vài lần bên ngoài xưởng vẽ tại Rue des Grands Augustins ở Paris trước khi được bán cho một nhà sưu tập tư nhân vào tháng 8/1944. Kể từ đó, nó được cất giữ kín đáo trong bộ sưu tập gia đình. Sự tồn tại của tác phẩm chỉ được biết đến qua một bức ảnh đen trắng đăng trong danh mục triển lãm nghệ thuật.

Nhân viên giới thiệu bức tranh “Bust of a Woman with a Flowery Hat” của Picasso tại nhà đấu giá Hotel Drouot, Paris, ngày 18/9/2025 (Ảnh: AFP)

Theo các chuyên gia, bức chân dung khắc họa Dora Maar với gương mặt phân mảnh, biểu cảm đau buồn, gắn liền với giai đoạn mối quan hệ 9 năm đầy sóng gió của hai người đi đến hồi kết. Picasso khi đó 61 tuổi và chuẩn bị chia tay bà để đến với họa sĩ trẻ Françoise Gilot, 21 tuổi.

Dora Maar (mất năm 1997) không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác cho Picasso mà còn là một nghệ sĩ siêu thực độc lập, có ảnh hưởng lớn tới phong cách của ông. Trong thời kỳ sống cùng Picasso, bà thường xuất hiện trong các tác phẩm nổi tiếng như “Người đàn bà khóc” (La Femme qui pleure).

Nhà đấu giá Christophe Lucien gọi đây là một phát hiện “có tính bước ngoặt”, vừa là kiệt tác nghệ thuật vừa mang dấu ấn riêng tư của Picasso. Bức tranh được ước tính có giá khoảng 8 triệu Euro (6,9 triệu Bảng Anh), song nhiều khả năng sẽ được bán với giá cao hơn trong phiên đấu giá ngày 24/10, sau 3 ngày trưng bày công khai tại Paris.