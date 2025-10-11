Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Nam thanh niên bán thận để mua iPhone 4S

Vương thừa nhận hối hận tột cùng vì sự nông nổi tuổi trẻ. (Ảnh: Sohu)

Apple bước vào thị trường Trung Quốc từ năm 1993 nhưng suốt một thập kỷ đầu gần như không tạo được tiếng vang. Chỉ đến khi dòng iPhone xuất hiện thì thương hiệu này mới thực sự trở thành "cơn sốt".

Một chiếc điện thoại giá hàng vạn tệ, vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân, dần được gắn với nhãn mác "người giàu mới có thể sở hữu". Với giới trẻ, iPhone không chỉ là một chiếc máy mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội.

Năm 2011, smartphone bắt đầu phổ biến ở Trung Quốc. Những chiếc điện thoại màn hình cảm ứng dần thay thế cho điện thoại nút bấm. Điện thoại thông minh trở thành món đồ được giới trẻ yêu thích nhưng lại quá đắt đỏ. Mười năm trước, một chiếc iPhone 4S có giá hơn 4.000 nhân dân tệ (14,2 triệu đồng).

Năm đó, Vương Cương 17 tuổi cũng khao khát sở hữu một chiếc điện thoại Apple nhưng gia cảnh không cho phép. Một ngày cậu nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho vay bên đường. Tuy nhiên tiền lời quá cao, Vương không có khả năng chi trả. Người ta gợi ý cậu bán đi một quả thận.

Vương Cương nói dối mình 23 tuổi để đi theo một người đàn ông tên Chenzhou đến một phòng bệnh vô danh ở Hồ Nam để làm phẫu thuật. Quả thận của Vương bán được khoảng 80 triệu đồng nhưng Vương chỉ nhận được 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) tiền đặt cọc, phần còn lại bị môi giới chiếm đoạt. Khi ôm chiếc iPhone trong tay, cậu vẫn chưa kịp hồi phục vết mổ.

Chỉ 3 tháng sau, sức khỏe Vương tụt dốc nhanh chóng: vết thương nhiễm trùng, chức năng thận trái suy giảm nghiêm trọng, cơ thể yếu đến mức không thể đi lại bình thường. Giám định y tế kết luận cậu bị thương tật cấp độ 3, mất vĩnh viễn cơ hội ghép thận, nguy cơ phải gắn bó cả đời với giường bệnh. Cậu cũng bỏ lỡ kỳ thi đại học, đánh mất cơ hội thay đổi cuộc đời.

Từ đó, Vương phải gắn chặt cuộc đời với máy lọc máu, 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi tốn khoảng 400 NDT (khoảng 1,4 triệu đồng). Gia đình vốn nghèo càng thêm kiệt quệ, bố mẹ phải bỏ việc để chăm sóc con.

iPhone 4s - chiếc điện thoại đắt đỏ vào năm 2011.

Vụ việc của Vương Cương đã làm rúng động dư luận Trung Quốc. Cuộc điều tra hé lộ cả một chuỗi tội phạm: từ môi giới, giả mạo giấy tờ, đến ca phẫu thuật trong phòng bệnh tạm bợ. Chỉ trong 72 giờ, một quả thận từ người bán đã được đưa lên chợ đen với giá tới 260.000 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Năm 2012, Tòa án quận Bắc Hồ (tỉnh Hồ Nam) tuyên phạt kẻ cầm đầu 5 năm tù, 8 bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 4 năm. Vương được bồi thường 1,47 triệu NDT (khoảng 5,4 tỷ đồng), song số tiền ấy không thể mua lại sức khỏe.

Sự kiện cũng thúc đẩy Trung Quốc sửa đổi Quy định về cấy ghép nội tạng người, khẳng định cấm tuyệt đối mọi hình thức mua bán.

Vương Cương hiện ra sao?

Vết mổ lấy thận của chàng trai.

Năm nay, Vương đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn phải sống nhờ máy lọc máu, hệ miễn dịch yếu khiến cậu hiếm khi dám bước ra khỏi nhà. Trong khi bạn bè cùng lứa đã có gia đình, sự nghiệp, thế giới của Vương chỉ gói gọn trong bệnh viện và căn phòng nhỏ.

14 năm qua đi, chiếc iPhone mà Vương khao khát giờ hầu như chẳng còn giá trị. Những gì anh phải đánh đổi là di chứng cả đời và gánh nặng cho cha mẹ già.

Câu chuyện của Vương tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội mỗi khi đến "mùa" iPhone mới. Mỗi bài viết thu hút hàng trăm triệu lượt đọc và hàng nghìn lượt bình luận. Ngoài những bình luận cảm thông, chia sẻ với Vương và gia đình. Nhiều người cho rằng câu chuyện của Vương là minh chứng cho chủ nghĩa thực dụng hào nhoáng. "Không ít bạn trẻ trở thành 'nô lệ' của những thương hiệu xa xỉ. Những chiếc smartphone đời mới không đơn thuần là một món đồ công nghệ, mà trở thành một chuẩn mực để khẳng định 'đẳng cấp' với bạn bè. Nhưng hãy nhớ, một chiếc iPhone mới không thể biến bạn thành người giàu", bình luận của tài khoản Xiao Zhing nhận được nhiều tán thành trên một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc.