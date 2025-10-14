Mới nhất
Trái đất vừa đón tin vui mới

Thứ ba, 20:20 14/10/2025 | Tiêu điểm
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tin tức này.

Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Bảo vệ tầng Ozone và 40 năm Công ước Vienna, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã công bố Bản tin Ozone 2024. Bản tin này mang đến tin tức khoa học tích cực cho sức khỏe con người và hành tinh, khi lỗ thủng ozone ở Nam Cực trong năm 2024 nhỏ hơn so với những năm gần đây.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Việc tầng ozone đang phục hồi cho thấy khi các quốc gia lắng nghe cảnh báo khoa học, tiến bộ là điều hoàn toàn có thể" .

WMO cho biết một phần sự suy giảm lỗ thủng ozone là do các yếu tố khí quyển tự nhiên gây ra biến động hàng năm. Tuy nhiên, xu hướng tích cực lâu dài phản ánh thành công của hành động quốc tế phối hợp. Đặc biệt, Nghị định thư Montreal được ký kết năm 1987, sau Công ước Vienna năm 1975, đã đặt mục tiêu loại bỏ dần các chất làm suy giảm tầng ozone, chủ yếu được tìm thấy trong tủ lạnh, điều hòa không khí và bình xịt.

Trái đất vừa đón tin vui mới- Ảnh 1.

Tầng ozone bảo vệ Trái Đất đang dần hồi phục và lỗ thủng ozone dự kiến sẽ biến mất hoàn toàn trong những thập kỷ tới. Đây là thành quả đáng mừng của sự hợp tác quốc tế, theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc.

Bản tin Ozone 2024 ghi nhận mức thâm hụt khối lượng ozone tối đa vào ngày 29/9 năm ngoái là 46,1 triệu tấn, thấp hơn mức trung bình giai đoạn 1990-2020. Sự khởi phát lỗ thủng ozone tương đối chậm trong tháng 9 và sự phục hồi tương đối nhanh sau khi đạt mức thâm hụt tối đa là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự phục hồi ban đầu của lỗ thủng ozone ở Nam Cực.

WMO cho biết nhờ thỏa thuận này, hơn 99% sản xuất và tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozone được kiểm soát đã bị loại bỏ. Kết quả là tầng ozone đang trên đà phục hồi về mức của những năm 1980 vào giữa thế kỷ này. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư da, đục thủy tinh thể và thiệt hại hệ sinh thái do tiếp xúc quá mức với tia cực tím.

WMO và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đồng tài trợ đánh giá khoa học về sự suy giảm tầng ozone 4 năm một lần. Đánh giá gần đây nhất vào năm 2022 chỉ ra rằng nếu các chính sách hiện hành được duy trì, tầng ozone sẽ phục hồi về giá trị năm 1980, trước khi lỗ thủng xuất hiện. Cụ thể, thời gian phục hồi dự kiến là khoảng năm 2066 ở Nam Cực, năm 2045 ở Bắc Cực và năm 2040 cho phần còn lại của thế giới.

Nguồn: France24

Thanh Huyền
