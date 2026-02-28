Mới nhất
Khoa học viễn tưởng âm thầm thành sự thật sau cánh cửa nhà máy Trung Quốc khiến thế giới phải ngỡ ngàng

Thứ bảy, 20:25 28/02/2026 | Tiêu điểm

Từng sai sót, từng bài học, Trung Quốc đang quyết tâm thống lĩnh công nghệ trước đây tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.

Robot hình người đang thống trị khắp các mặt báo của Trung Quốc trong năm vừa qua. Robot nhảy múa trên sân khấu Xuân Vãn 2025, chạy marathon, thậm chí còn đấu tập trên các võ đài quyền anh.

Nhưng đằng sau ống kính của truyền thông, tại một nhà máy thu thập dữ liệu rộng 4.000 mét vuông ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, một cuộc “cách mạng thầm lặng” đang diễn ra.

Tại đây, các nhà vận hành trẻ tuổi điều khiển robot từ xa thực hiện hàng nghìn công việc thường ngày. Họ tạo ra dữ liệu hiếm cần thiết để dạy máy móc làm việc trong thế giới thực.

Đây chính là nơi mà thế hệ “công nhân robor” tiếp theo của Trung Quốc được đào tạo. Từng bước, từng động tác, từng sai sót và từng bài học, Trung Quốc đang quyết tâm thống lĩnh công nghệ trước đây tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.

Khoa học viễn tưởng âm thầm thành sự thật sau cánh cửa nhà máy Trung Quốc khiến thế giới phải ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Các nhân viên thu thập dữ liệu làm việc tại cơ sở thu thập dữ liệu ở Thượng Hải, tháng 11 năm 2025. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone

Khánh LinhTheo The Sixthtone
