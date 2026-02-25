Phát hiện trên cánh đồng khiến giới khoa học rùng mình

Một phát hiện khảo cổ hiếm gặp vừa khiến dư luận Anh không khỏi rùng mình khi một bức tượng kim loại thời La Mã mô tả cảnh mèo dữ cầm đầu người bị chặt được tìm thấy tại thị trấn Harlow, hạt Essex.

Hiện vật này được một người dò kim loại nghiệp dư phát hiện trong lúc tìm kiếm trên cánh đồng gần khu dân cư. Bức tượng có kích thước nhỏ, làm bằng hợp kim đồng, được xác định có niên đại từ thời kỳ La Mã chiếm đóng nước Anh, cách đây khoảng 2.000 năm.

Một con mèo lớn đang vồ lấy một cái đầu , được tìm thấy ở Harlow, Essex

Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt chú ý là hình ảnh đầy ám ảnh: một con mèo lớn được cho là sư tử hoặc báo đang giữ trong miệng một chiếc đầu người bị chặt, với các chi tiết được chạm khắc khá tinh xảo. Theo các nhà khảo cổ, hình ảnh này không mang tính ngẫu nhiên mà có thể liên quan đến tín ngưỡng, nghi lễ hiến tế hoặc biểu tượng quyền lực trong văn hóa La Mã cổ đại.

Trong nghệ thuật La Mã, các loài mèo lớn thường tượng trưng cho sức mạnh, sự thống trị và thần linh, trong khi đầu người bị chặt lại gắn liền với chiến thắng, trừng phạt hoặc thế giới bên kia. Việc hai hình ảnh này xuất hiện cùng nhau cho thấy bức tượng có thể mang ý nghĩa nghi lễ hoặc được sử dụng trong bối cảnh tôn giáo.

Hiện bức tượng đã được chuyển giao cho các chuyên gia khảo cổ để tiếp tục phân tích. Phát hiện này được đánh giá là một trong những hiện vật La Mã kỳ lạ và gây tò mò nhất từng được tìm thấy tại Anh, góp phần hé lộ những góc tối ít được biết đến trong đời sống tinh thần của người La Mã cổ đại.

Nguồn: All That’s Interesting