Nhiều người trẻ phải trả giá khi nghe theo 4 lời khuyên quen thuộc này
GĐXH - Không phải mọi lời khuyên của thế hệ trước đều phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Khi sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động đầy biến động, một số lời khuyên tưởng chừng đúng đắn lại có thể khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Dưới đây là bốn lời khuyên từng phổ biến nhưng đang dần trở nên "lỗi thời", đặc biệt trong thời đại kinh tế số và môi trường làm việc linh hoạt.
Lời khuyên "Luôn cần có kế hoạch dự phòng"
Nhiều người tin rằng việc chuẩn bị phương án B sẽ giúp giảm rủi ro. Tuy nhiên, nghiên cứu của Wharton School thuộc University of Pennsylvania cho thấy việc quá tập trung vào phương án dự phòng có thể làm giảm động lực theo đuổi mục tiêu chính.
Khi bạn luôn nghĩ đến đường lui, bạn có xu hướng không dốc toàn lực cho kế hoạch A.
Tuổi đôi mươi là giai đoạn có thể thử sai và điều chỉnh. Việc đặt niềm tin vào năng lực bản thân, dám chấp nhận rủi ro và chủ động tìm hướng đi mới sẽ giúp người trẻ trưởng thành nhanh hơn.
Lời khuyên "Hãy dùng ít điện thoại, máy tính"
Lời khuyên này từng hợp lý khi thiết bị số bị xem là nguồn gây xao nhãng. Nhưng hiện nay, công nghệ lại chính là công cụ tạo ra cơ hội nghề nghiệp.
Internet cung cấp kho tài nguyên khổng lồ để học kỹ năng, làm việc từ xa hoặc bắt đầu nghề tay trái.
Khảo sát của LendingTree cho thấy tỷ lệ người trưởng thành có công việc phụ tăng đáng kể, nhiều nghề chỉ cần máy tính và kết nối mạng.
Thậm chí theo Freelancer.com, các lĩnh vực như lập trình, thiết kế, phát triển ứng dụng hay viết nội dung có thể mang lại thu nhập cao.
Điều quan trọng không phải là hạn chế thiết bị, mà là sử dụng chúng có mục tiêu và kỷ luật.
Lời khuyên "Hãy làm việc ở công ty lớn và ổn định"
Trước đây, điều này đồng nghĩa với thu nhập cao và an toàn nghề nghiệp. Nhưng thực tế vài năm gần đây cho thấy ngay cả những "gã khổng lồ" công nghệ như Facebook, Google, Netflix hay Disney cũng tiến hành sa thải quy mô lớn.
Điều đó cho thấy quy mô công ty không còn là bảo chứng cho sự ổn định. Thay vì chạy theo danh tiếng, người trẻ nên tập trung vào vị trí phù hợp với kỹ năng và đam mê.
Một startup nhỏ hoặc doanh nghiệp tầm trung đôi khi lại mang đến nhiều cơ hội học hỏi và phát triển hơn.
Thậm chí, việc tự khởi nghiệp hoặc làm việc tự do cũng là hướng đi đáng cân nhắc trong nền kinh tế linh hoạt hiện nay.
Lời khuyên "Mua nhà để an cư lạc nghiệp càng sớm càng tốt"
Trong bối cảnh lạm phát và thị trường bất động sản biến động, việc vay nợ lớn khi tài chính chưa vững có thể trở thành gánh nặng lâu dài.
Báo cáo từ Credit Karma cho thấy nợ thẻ tín dụng ở nhóm tuổi 18–25 ở mức cao, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn với người trẻ.
Vì vậy, giữ tiền mặt, tránh nợ không cần thiết và linh hoạt trong lựa chọn chỗ ở có thể là chiến lược khôn ngoan hơn.
Thuê nhà hoặc sống cùng gia đình trong giai đoạn đầu không phải là thất bại, mà là bước chuẩn bị tài chính vững chắc cho tương lai.
Trong thời đại thay đổi nhanh chóng, lời khuyên phù hợp nhất dành cho người trẻ là linh hoạt, chủ động học hỏi và không ngại thử nghiệm. Những quan niệm từng đúng ở quá khứ có thể không còn phù hợp.
Điều quan trọng là hiểu bối cảnh mới, đánh giá năng lực bản thân và lựa chọn con đường phát triển phù hợp nhất.
Bài viết của Matt Higgins, nhà đầu tư và CEO của công ty đầu tư Mỹ RSE Ventures. Higgins đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là thư ký báo chí trẻ nhất lịch sử thành phố New York (Mỹ).
Theo CNBC
