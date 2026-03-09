Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Điều đáng nói là thay vì khiến mối quan hệ rạn nứt, việc sống riêng lại giúp họ cứu vãn hôn nhân và tìm lại cảm giác yêu đương như thuở ban đầu.

Hiện nay, hai vợ chồng chỉ ngủ chung với nhau hai đêm trong năm, vào dịp Giáng sinh và sinh nhật con trai. Tuy vậy, họ khẳng định tình cảm giữa mình thậm chí còn nồng nàn hơn trước.

Quyết định sống riêng để cứu vãn hôn nhân

Mikala Dainter, 52 tuổi, và chồng là Antony, 56 tuổi, hiện đang sống theo mô hình "Living Apart Together" (LAT), tức là sống riêng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ vợ chồng.

Trong suốt hai năm qua, họ ở trong hai căn nhà khác nhau cách nhau khoảng 15 phút di chuyển tại làng Oundle, thuộc Bắc Northamptonshire, Anh.

Cặp đôi vẫn cùng nuôi dạy cậu con trai tuổi teen và thường xuyên qua lại giữa hai nhà.

Việc sống riêng không khiến gia đình bị chia cắt mà ngược lại, giúp mỗi người có không gian riêng để cân bằng cuộc sống.

Mikala chia sẻ rằng quyết định sống riêng ban đầu không hề dễ dàng. Khi bà đề xuất ý tưởng này vào năm 2023, chồng bà đã rất lo lắng. Antony từng nghĩ rằng sống riêng đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân đang tiến gần đến ly hôn.

Ông thậm chí còn cân nhắc việc rời khỏi ngôi làng nơi hai người sinh sống vì cảm thấy khó thích nghi với cuộc sống mới.

Tuy nhiên, Mikala liên tục trấn an chồng rằng việc sống riêng không phải là dấu chấm hết cho hôn nhân, mà chỉ là một cách khác để họ giữ gìn tình cảm.

Sau nhiều suy nghĩ, cả hai quyết định thử thay đổi. Antony ở lại căn nhà cũ và mua lại phần tài sản của vợ. Trong khi đó, Mikala dùng số tiền này để mua một căn nhà gần đó cho mình và con trai.

Từ thời điểm đó, cuộc sống của họ bắt đầu bước sang một chương mới.

Cặp đôi sống riêng, cách nhau 15 phút lái xe.

Những áp lực khiến hôn nhân chạm đến giới hạn

Trước khi chọn sống riêng, cuộc hôn nhân của Mikala và Antony từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Họ phải đối mặt với những áp lực kéo dài trong nhiều năm khiến cả hai dần kiệt sức.

Một thời gian, con gái tuổi teen của Antony chuyển đến sống chung với họ. Trong khi đó, Mikala và chồng vẫn phải chăm sóc cậu con trai nhỏ của mình.

Sự xuất hiện của hai đứa trẻ ở hai độ tuổi khác nhau khiến việc nuôi dạy trở nên phức tạp hơn.

Mikala, vốn làm việc trong lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin, nhớ lại khoảng thời gian con gái riêng của chồng bước vào kỳ thi GCSE.

Gia đình phải đối diện với nhiều vấn đề tâm lý của tuổi mới lớn, trong khi trách nhiệm chăm sóc con nhỏ vẫn không giảm bớt.

Chưa dừng lại ở đó, đại dịch COVID-19 tiếp tục khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Công việc kinh doanh của Antony bị ảnh hưởng nặng nề, sức khỏe của ông cũng giảm sút.

Áp lực tài chính đè nặng lên cả gia đình khiến bầu không khí trong nhà ngày càng căng thẳng.

Theo lời Mikala, có thời điểm cả hai đều cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Họ mệt mỏi vì những xung đột nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, nhưng vẫn biết rằng bản thân không muốn kết thúc cuộc hôn nhân.

Chính vì vậy, giải pháp sống riêng được xem như một lối thoát cho cả hai.

Sống riêng nhưng tình cảm lại gần hơn

Sau hai năm áp dụng cách sống riêng, cuộc sống của Mikala và Antony ổn định một cách bất ngờ.

Họ nhận ra rằng khoảng cách vừa đủ giúp mỗi người có thời gian cho bản thân, đồng thời khiến những khoảnh khắc gặp gỡ trở nên đáng quý hơn.

Antony thường sang nhà vợ ăn tối khoảng ba lần mỗi tuần. Ngược lại, Mikala cũng ghé qua nhà chồng sau những buổi tập thể dục.

Cả hai vẫn duy trì những buổi hẹn hò, cùng nhau đi nghỉ, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là uống cà phê và trò chuyện.

Thứ Sáu là ngày đặc biệt của họ. Vì cả hai đều làm việc tại nhà vào ngày này nên họ thường dành thời gian cùng ăn sáng và trao đổi về cuộc sống, đặc biệt là việc nuôi dạy con trai.

Mikala gọi đó là "Thứ Sáu tiếng Anh trọn vẹn", khoảng thời gian mà hai người thực sự tận hưởng sự bình yên bên nhau.

Vào cuối tuần, cả gia đình thường cùng nhau đi dạo, ghé thăm bạn bè hoặc đến quán rượu trong làng.

Đôi khi Antony lái xe máy chở vợ dạo quanh những con đường quen thuộc, như một buổi hẹn hò giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Dù sống riêng, họ vẫn giữ hai "đêm trọng đại" mỗi năm. Đó là Giáng sinh và sinh nhật con trai, khi cả ba người cùng thức dậy trong một ngôi nhà như những gia đình truyền thống.

Không gian riêng giúp hôn nhân bền vững

Theo Mikala, sống riêng giúp họ tránh được nhiều mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mỗi người có thể tự do duy trì thói quen cá nhân mà không phải thỏa hiệp quá nhiều.

Antony thích giữ căn bếp gọn gàng theo ý mình, trong khi Mikala có thể trang trí ngôi nhà theo phong cách riêng. Thậm chí bà còn sơn bồn cầu màu hồng neon, điều mà trước đây chồng bà rất không thích.

Khoảng cách vật lý cũng giúp cả hai thoải mái hơn với nhịp sinh hoạt của mình. Mikala có thể đi ngủ sớm, còn Antony làm việc đến khuya mà không làm phiền nhau.

Chính sự tự do này khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong mối quan hệ. Thay vì cảm giác phải chịu đựng hoặc hy sinh, cả hai học cách tôn trọng cá tính của nhau.

Bạn bè của cặp đôi thậm chí còn ghen tị với cách sống này. Không còn cảnh phải chịu đựng tiếng ngáy ban đêm hay tranh cãi về việc nhà, họ cho rằng Mikala và Antony đang tạo ra một "phiên bản lý tưởng của hôn nhân".

Một cách khác để giữ gìn tình yêu

Dù mô hình sống riêng khiến nhiều người trong gia đình khó hiểu, Mikala tin rằng lựa chọn của mình không hề đi ngược lại những lời thề trong lễ cưới.

Theo bà, hôn nhân không nhất thiết phải gắn liền với việc sống chung dưới một mái nhà. Điều quan trọng hơn cả là sự tôn trọng, thấu hiểu và khả năng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Hai năm sống riêng đã giúp Mikala và Antony tìm lại cảm giác hào hứng của những ngày đầu yêu nhau. Mỗi cuộc gặp gỡ đều trở nên đáng mong chờ, thay vì là thói quen lặp lại như trước đây.

Mikala cho biết bà không chắc liệu một ngày nào đó hai người có quay lại sống chung hay không. Có thể điều đó sẽ xảy ra khi con trai trưởng thành hoặc khi họ đủ điều kiện mua một căn nhà lớn hơn với không gian riêng cho mỗi người.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sống riêng chính là lựa chọn phù hợp nhất với họ.

Câu chuyện của Mikala và Antony cho thấy rằng đôi khi khoảng cách lại là điều cần thiết để giữ gìn tình yêu. Khi áp lực cuộc sống khiến tình cảm dần cạn kiệt, thay vì buông bỏ, họ đã tìm một con đường khác.

Con đường ấy không phải là chia tay, mà là sống riêng để hiểu nhau nhiều hơn và trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau.