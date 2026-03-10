Về già mới mang 2 căn nhà tìm con để bù đắp, người cha nhận cái kết đắng ngắt

Về già mới tìm con để hàn gắn quan hệ cha con

Ông Trương (78 tuổi, sống tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) gần đây đã tìm đến một nhóm hòa giải cộng đồng với hy vọng có thể nối lại liên lạc với con trai ruột sau nhiều năm mất liên hệ.

Theo lời ông Trương, hơn 30 năm trước, sau khi ly hôn, con trai ông là Tiểu Lâm được giao cho vợ cũ nuôi dưỡng. Sau đó, ông tái hôn nhưng không có thêm con cái.

Dù cuộc sống mỗi người rẽ sang hướng khác, ông Trương cho biết trong nhiều năm qua ông vẫn luôn nghĩ đến con trai. Ông từng nhiều lần tìm cách liên lạc, gửi tin nhắn nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi.

Sự xa cách kéo dài khiến ông càng cảm thấy day dứt. Đặc biệt trong hơn 10 năm gần đây, Tiểu Lâm dường như cố tình giữ khoảng cách với cha ruột, khiến ông Trương luôn sống trong cảm giác tội lỗi.

Ở tuổi xế chiều, ông Trương bày tỏ sự hối hận và mong muốn dùng toàn bộ tài sản để bù đắp cho con trai. Ảnh minh họa: Sohu

Muốn để lại toàn bộ tài sản để bù đắp cho con

Năm 2019, ông Trương đưa ra quyết định mà ông cho là cách tốt nhất để chuộc lỗi với con trai: để lại toàn bộ tài sản cho Tiểu Lâm.

Tài sản này bao gồm hai căn nhà tại phố Tây Hồ và phố Tam Trà ở Phúc Châu cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông.

Tuy nhiên, dù đã bày tỏ thiện chí, Tiểu Lâm vẫn không trả lời điện thoại hay phản hồi bất kỳ lời liên lạc nào từ cha. Điều này khiến ông Trương cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Nhờ những thông tin ông cung cấp, nhóm hòa giải cộng đồng đã tìm đến nơi làm việc của Tiểu Lâm để cố gắng kết nối hai cha con.

Thế nhưng, khi biết mục đích chuyến thăm, người đàn ông này lập tức rời đi và sau đó cũng không thể liên lạc qua điện thoại.

Tìm đến tận nhà vợ cũ nhưng vẫn không được gặp con

Không còn cách nào khác, ông Trương đích thân tìm đến nhà vợ cũ với hy vọng có thể gặp mặt con trai. Thế nhưng, cánh cửa vẫn đóng lại.

Theo lời ông, ông thậm chí còn bị đuổi đi ngay khi vừa gõ cửa và không có cơ hội gặp con.

Các nhân viên của ủy ban cộng đồng sau đó cho biết, Tiểu Lâm và mẹ anh đã bày tỏ rõ ràng rằng họ sẽ không nhận bất kỳ tài sản nào từ ông Trương.

Với họ, những tổn thương trong quá khứ không thể dùng tiền bạc để bù đắp.

Tuổi thơ đầy tổn thương của người con

Theo thông tin từ phía cộng đồng địa phương, tuổi thơ của Tiểu Lâm không hề êm đềm.

Khi tòa án giải quyết ly hôn giữa ông Trương và vợ cũ, ông được yêu cầu chu cấp 50 nhân dân tệ mỗi tháng để nuôi con.

Tuy nhiên, ông Trương lại cho rằng đứa trẻ không phải con ruột của mình và từ chối thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Bản thân ông Trương cũng kể rằng trong quá trình ly hôn, ông từng bị em trai của vợ cũ đánh vì tranh chấp, dẫn đến chấn động não và nhiều vấn đề sức khỏe kéo dài.

Ông thừa nhận từng đưa cho mẹ Tiểu Lâm 3.000 nhân dân tệ tiền nuôi con, nhưng sau đó không còn tích cực thực hiện trách nhiệm của một người cha.

Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân cùng những mâu thuẫn kéo dài khiến vợ cũ của ông Trương quyết định đổi họ cho con trai. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai cha con gần như chấm dứt.

Theo những người trong cộng đồng, khi còn nhỏ Tiểu Lâm từng bị cha đánh. Những ký ức này đã khiến mối quan hệ giữa họ ngày càng rạn nứt và cuối cùng hoàn toàn tan vỡ.

Về già mới hối hận thì mọi thứ đã quá muộn

Ở tuổi xế chiều, ông Trương bày tỏ sự hối hận và mong muốn dùng toàn bộ tài sản để bù đắp cho con trai.

Thế nhưng đối với Tiểu Lâm, những tổn thương trong suốt tuổi thơ là điều khó có thể xóa nhòa. Anh đã nói rõ rằng mình không muốn gặp lại cha ruột, cũng không muốn nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

Trước thái độ kiên quyết của con trai, ông Trương cuối cùng chỉ có thể chấp nhận thực tế.

Người đàn ông 78 tuổi nói rằng ông sẽ không cưỡng cầu thêm nữa, dù trong lòng vẫn mong một ngày nào đó có thể nghe con gọi mình một tiếng "bố".

Theo Sohu