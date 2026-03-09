Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Mới đây, một người cha lớn tuổi đã chia sẻ câu chuyện gia đình lên diễn đàn Reddit để giãi bày về hành trình nuôi dạy con cái.

Theo lời người cha, ông và vợ đã cố gắng hết sức để chuẩn bị tài chính cho hai con học đại học, nhưng kết cục lại khiến người cha vô cùng thất vọng khi chính con trai quay lại trách móc.

Người cha tiết kiệm nhiều năm, mỗi con được cho 1,3 tỷ đồng học đại học

Theo lời kể của người cha, vợ chồng ông bắt đầu tiết kiệm tiền cho việc học đại học của các con từ rất sớm.

Tuy nhiên, người cha không lường trước được rằng chi phí đại học ngày càng tăng nhanh theo thời gian.

Đến khi các con chuẩn bị vào đại học, tổng số tiền mà vợ chồng người cha tích lũy được là khoảng 106.000 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng).

Hai người quyết định chia đều số tiền này cho hai con, mỗi người nhận 53.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) để chi trả học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học.

Ông giải thích rõ với các con rằng chúng có thể dùng số tiền này để học đại học hoặc giữ lại đến sau năm 21 tuổi, nhưng đó sẽ là toàn bộ khoản hỗ trợ từ cha mẹ. Nếu chi tiêu vượt quá, các con phải tự chịu trách nhiệm.

Con gái lựa chọn hợp lý

Trong khi con gái lựa chọn học tại một trường đại học trong bang và sống cùng gia đình để tiết kiệm chi phí, con trai lại có quyết định hoàn toàn khác.

Cô con gái theo học ngành kinh doanh, chi phí học tập vừa phải nên gần như không phải vay nợ.

Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng tìm được công việc tốt với mức thu nhập cao, điều khiến người cha cảm thấy rất yên tâm.

Ngược lại, con trai chọn theo học một trường đại học đắt đỏ hơn với học phí lên tới 27.000 USD mỗi năm, đồng thời thuê nhà riêng để sống.

Theo lời người cha, ông và vợ đã nhiều lần khuyên con cân nhắc lựa chọn trường học có chi phí thấp hơn, nhưng cậu không đồng ý.

Cuối cùng, ông đành tôn trọng quyết định của con và nhắc nhở rằng cậu cần quản lý khoản tiền được cho một cách hợp lý.

Sau nhiều lần tranh cãi, người cha và vợ quyết định yêu cầu con trai chuyển ra ngoài sống. Ông cho con thời hạn ba tháng để tìm chỗ ở mới. Ảnh minh họa

Con trai khiến người cha thất vọng

Chỉ sau 2 năm học đại học, con trai đã tiêu hết toàn bộ số tiền 53.000 USD. Sau đó, cậu còn muốn chuyển chuyên ngành, đồng nghĩa với việc phải học thêm một năm nữa.

Khi xin cha hỗ trợ thêm tài chính, cậu đã bị từ chối vì cha mẹ không còn khả năng chu cấp.

Theo lời người cha, việc con trai chi tiêu thiếu kế hoạch khiến ông rất lo lắng từ trước đó. Khi bị từ chối hỗ trợ thêm tiền, chàng trai đã quyết định không vay tiền sinh viên mà bỏ dở việc học để đi làm.

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, con trai mất việc. Lúc đó, ông và vợ đã đề nghị con chuyển về nhà sống để tiết kiệm chi phí.

Một thời gian sau, chàng trai tìm được công việc mới nhưng thu nhập thấp hơn. Theo lời người cha, con trai ông có thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát, thường xuyên mua sắm quần áo và nhiều món đồ không cần thiết thay vì tiết kiệm.

Bốn năm sau ngày nhập học đại học, con trai vẫn không có khoản tiền tiết kiệm nào. Trong khi đó, em gái của cậu đã có công việc với mức thu nhập sáu con số mỗi năm.

Sự khác biệt này khiến con trai của ông càng cảm thấy chán nản.

Không lâu sau, chàng trai tiếp tục bị công ty sa thải vì bị đánh giá thiếu nỗ lực trong công việc.

Mâu thuẫn giữa cha và con trai ngày càng căng thẳng

Sau khi thất nghiệp, con trai muốn quay lại trường học nhưng không có tiền nên tiếp tục xin bố mẹ hỗ trợ. Ông nhắc lại thỏa thuận ban đầu rằng họ đã cho con toàn bộ số tiền có thể, và việc chọn trường học đắt đỏ là quyết định của chính cậu.

Tuy nhiên, con trai lại cho rằng khi mới 18 tuổi, cậu chưa đủ nhận thức để đưa ra lựa chọn đúng, và trách nhiệm thuộc về cha mẹ khi để con tự quyết định.

Người cha khuyên con có thể vay tiền để học tại một trường có học phí thấp hơn, nhưng chàng trai không chấp nhận. Theo cậu, việc chi trả học phí là trách nhiệm của cha mẹ.

Người cha buộc phải yêu cầu con rời khỏi nhà

Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng leo thang. Theo lời người cha, con trai thường xuyên đi tiệc tùng khuya và về nhà lúc nửa đêm, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Không chỉ vậy, chàng trai còn không chịu làm việc nhà dù đang sống cùng bố mẹ.

Sau nhiều lần tranh cãi, ông và vợ quyết định yêu cầu con trai chuyển ra ngoài sống. Ông cho con thời hạn ba tháng để tìm chỗ ở mới.

Tuần trước, con trai đã dọn ra ở cùng bạn bè. Trước khi rời đi, chàng trai tuyên bố rằng anh không muốn cha mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình trong tương lai, kể cả khi kết hôn hay có con.

Theo chia sẻ của người cha, vợ ông cảm thấy mềm lòng và muốn cho con thêm tiền học để tránh việc con trở thành "kẻ thất bại". Tuy nhiên, người cha vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm của mình.

Cộng đồng mạng ủng hộ quyết định của người cha

Câu chuyện của người cha sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.

Phần lớn người dùng cho rằng người cha đã làm tròn trách nhiệm của mình khi chuẩn bị tài chính cho việc học của các con.

Một người bình luận rằng người cha đã đưa ra lựa chọn hợp lý và nếu tiếp tục cho tiền thì chỉ khiến con trai ngày càng ỷ lại.

Một người khác nhận định con trai ông đang cố khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi để tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính, thay vì tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.

