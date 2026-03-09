Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu
GĐXH - Thay vì tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết vấn đề, các cung hoàng đạo nam này thường dựa vào lời khuyên của bạn đời và làm theo gần như tuyệt đối.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Giàu cảm xúc, dễ phụ thuộc vào người mình yêu
Anh chàng thuộc cung hoàng đạo Song Ngư vốn nổi tiếng dịu dàng, giàu tình cảm nhưng lại có nhược điểm là khá yếu đuối và dễ phụ thuộc vào người khác.
Chính vì thiếu sự quyết đoán nên họ thường không có chính kiến rõ ràng trong nhiều việc.
Sau khi kết hôn, đặc điểm này ở Song Ngư nam càng thể hiện rõ rệt hơn. Trong cuộc sống hay công việc, mỗi khi gặp khó khăn hoặc thử thách, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là tự mình tìm cách giải quyết mà là hỏi ý kiến… vợ.
Chỉ cần vợ đưa ra lời khuyên, họ sẽ lập tức làm theo, gần như không phản bác hay tranh luận. Với Song Ngư, nghe lời vợ không phải là điều gì đáng xấu hổ.
Ngược lại, họ cho rằng điều đó giúp bản thân bớt áp lực, đồng thời khiến người bạn đời cảm thấy được tin tưởng và tôn trọng.
Chính suy nghĩ "vợ nói sao thì làm vậy" khiến anh chàng Song Ngư đôi khi bị người ngoài đánh giá là thiếu bản lĩnh.
Tuy nhiên, với họ, miễn là gia đình êm ấm và vợ vui vẻ thì mọi chuyện đều ổn.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Nổi tiếng do dự, cần người khác đưa ra định hướng
Anh chàng Thiên Bình vốn nổi tiếng với tính cách hòa nhã nhưng lại thiếu sự quyết đoán.
Ngay từ khi còn độc thân, họ đã thường xuyên rơi vào trạng thái do dự, cân nhắc quá nhiều trước khi đưa ra lựa chọn.
Sau khi lập gia đình, thói quen này càng trở nên rõ rệt. Mỗi khi gặp vấn đề khó xử, Thiên Bình nam dễ rơi vào trạng thái bối rối, không biết nên làm gì là đúng.
Để tránh cảm giác áp lực và rắc rối, họ thường giao quyền quyết định cho vợ.
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong gia đình, nếu có thể, họ đều muốn nghe ý kiến của nửa kia trước khi hành động.
Nếu vợ đưa ra kế hoạch rõ ràng, hướng dẫn từng bước cụ thể thì Thiên Bình càng cảm thấy yên tâm.
Ngược lại, nếu vợ chưa nghĩ ra cách giải quyết, họ cũng sẵn sàng chờ đợi thay vì tự mình đưa ra quyết định.
Trong mắt nhiều người, việc này giống như Thiên Bình đang đẩy trách nhiệm sang cho vợ. Tuy nhiên, với bản thân họ, đó đơn giản là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho bạn đời.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Nhạy cảm và thiếu tự tin
Nhắc đến những cung hoàng đạo nam dễ phụ thuộc vào bạn đời, khó có thể bỏ qua Cự Giải.
Những anh chàng Cự Giải vốn nhạy cảm, sống thiên về cảm xúc nên thường thiếu tự tin khi đối mặt với khó khăn.
Mỗi khi gặp chuyện không suôn sẻ, thay vì mạnh dạn đối diện, họ lại có xu hướng né tránh hoặc chờ người khác giúp đỡ. Và người họ nghĩ tới đầu tiên thường chính là vợ mình.
Trong nhiều trường hợp, Cự Giải nam hiếm khi tự suy nghĩ cách giải quyết vấn đề mà sẽ tìm đến sự hỗ trợ của bạn đời. Thói quen này dần khiến họ phụ thuộc vào vợ trong nhiều quyết định quan trọng.
Điều đó đôi khi khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, đặc biệt khi người vợ cảm thấy áp lực vì phải gánh vác quá nhiều việc.
Dù vậy, Cự Giải cũng không phải hoàn toàn vô tâm. Khi nghe vợ phàn nàn, họ có thể cố gắng thay đổi trong một thời gian ngắn.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, mọi chuyện lại quay về như cũ: việc gì cũng cần hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định.
Vì thế, để duy trì hạnh phúc lâu dài với một Cự Giải nam, người bạn đời thường cần có sự bao dung và kiên nhẫn rất lớn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhàGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi yêu cầu bố mẹ hỗ trợ tài chính và bị từ chối, người con trai đã quay sang chỉ trích người cha của mình đối xử "không công bằng".
Mới giỗ đầu chồng, hai con riêng muốn tôi về quê nương nhờ để bán nhà chia nhauGia đình - 2 giờ trước
Ngay sau giỗ đầu chồng, chúng bàn bán nhà và khuyên tôi nên về quê nương nhờ họ hàng.
Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!Gia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.
Lời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành 'người thừa' hay 'kẻ thất bại' ở 2 nơi nàyGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không phải là "rút khỏi giang hồ", mà là thay đổi cách sống. Nhiều người lúc mới nghỉ hưu giống như chim sổ lồng, cứ ngỡ mình được tự do bay lượn, nhưng bay mãi lại vô tình bay ngược vào... những chiếc lồng cũ.
Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghe luật sư đọc xong bản di chúc của bố và chứng kiến phản ứng dữ dội của các anh chị, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau bật khóc.
Những cung hoàng đạo nam thích chinh phục hơn là gắn bó lâu dàiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, một số cung hoàng đạo nam lại có xu hướng yêu theo cảm xúc, thích chinh phục nhưng lại thiếu kiên định lâu dài.
Bà nội nghĩ đằng nào "lá cũng rụng về cội" nên bỏ mặc cháu nội 27 nămGia đình - 1 ngày trước
Bố tôi mất từ khi tôi 3 tuổi, vì ghét mẹ tôi, mà ông bà nội đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà, hơn 27 năm qua chưa từng quan tâm đến thằng cháu nội như tôi. Vậy mà đến cuối đời, bà lại muốn tôi về gặp lần cuối.
Bước qua tuổi 60: 4 câu tuyệt đối đừng nói trước mặt người quen, nói ra là hối hận!Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bước vào tuổi 60, thứ chúng ta tích lũy được không chỉ là trí tuệ mà còn là sự nhạy cảm trong cách đối nhân xử thế.
Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.
Chia tay xong vẫn lén xem Facebook người cũ: 5 cung hoàng đạo khó dứt tình nhấtChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất khó quên quá khứ. Dù không còn bên nhau, họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của người cũ.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiếtGia đình
GĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.