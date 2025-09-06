Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 GĐXH - Khoảnh khắc ấn tượng trong hậu trường buổi tổng duyệt A80 sáng 30/8: Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát tết tóc, Trần Tiểu Vy đọ sắc với những nữ quân nhân.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy có mặt tại Bangkok (Thái Lan) tham dự sự kiện thời trang của thương hiệu Tommy Hilfiger. Sự kiện lần này quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới như Miss Universe 2018 Catriona Gray, diễn viên Jung Hae In - ngôi sao đình đám được khán giả châu Á yêu mến và các nam diễn viên được yêu thích tại Thái Lan.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ sự háo hức khi có dịp gặp gỡ tài tử Hàn Quốc Jung Hae In. Người đẹp cho biết bản thân ấn tượng với phong thái điềm đạm, thân thiện của nam diễn viên và xem đây là một trong những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi lần này.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc hội ngộ cùng Miss Universe 2018 Catriona Gray cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Trên trang cá nhân, Tiểu Vy đã chia sẻ bức ảnh chung khung hình cùng đàn chị và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin của Catriona - người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ trẻ trên toàn cầu.

Sau gần 7 năm đăng quang, Tiểu Vy ngày càng chứng minh sự trưởng thành về hình ảnh, phong cách và dấu ấn cá nhân. Không chỉ gắn liền với danh xưng Hoa hậu Việt Nam 2018 và thành tích Top 30 Miss World 2018, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang trong và ngoài nước đồng hành. Tiểu Vy cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, lan tỏa hình ảnh một hoa hậu xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

Việc góp mặt tại sự kiện Tommy Hilfiger lần này tiếp tục khẳng định sức hút của Tiểu Vy, đồng thời cho thấy hình ảnh nhan sắc Việt Nam ngày càng được chào đón tại các sự kiện tầm vóc quốc tế.

Ngắm hình ảnh Tiểu Vy cùng dàn sao quốc tế:

