Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80

Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài trắng, khoác khăn quàng đỏ trên vai đến tham gia buổi Tổng duyệt. “Dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng cảm xúc của Bảo Ngọc cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em ở các khối diễu binh diễu hành và cả người dân tại Thủ đô Hà Nội đều rộn ràng, háo hức. Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hoá - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân", Bảo Ngọc chia sẻ.