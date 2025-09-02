Mới nhất
Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80

Thứ ba, 10:58 02/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.

NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80

GĐXH - NSND Thu Quế khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong trang phục áo dài, cùng các nghệ sĩ Khối Thể thao - Văn hoá tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 2.

Sáng 2/9, hàng trăm nghệ sĩ có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 3.

Khối Văn hóa - Thể thao là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 4.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa, Thể thao đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, phong phú về tâm hồn.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 5.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 6.

Trong ngày trình diễn chính thức, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc đã có mặt từ 3 giờ sáng để hoàn thành công tác chuẩn bị. Cả ba chia sẻ loạt khoảnh khắc thú vị bên dàn nghệ sĩ, các khối diễu binh diễu hành và người dân.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 7.

Là một trong số ít người đẹp từng góp mặt ở cả A50 và A80, Hoa hậu Tiểu Vy và Bảo Ngọc không giấu niềm tự hào trong ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, tự hào là người Việt Nam.

“Vy cảm thấy vô cùng tự hào khi là một người con Việt Nam, đặc biệt hơn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình để có thể thừa hưởng những giá trị của độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh gây dựng...

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 9.

" "...Vy càng trân trọng hơn khi bản thân có cơ hội được góp mặt trong cả hai đại lễ trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao và là dấu ấn không thể nào quên trong hành trình tuổi trẻ của Vy. Và Vy tin rằng, mỗi người trẻ chúng ta đều có thể góp phần nhỏ bé để làm nên một Việt Nam ngày càng tươi đẹp và vững mạnh hơn”, Tiểu Vy chia sẻ.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 10.

Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng các khối quân nhân khác.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 11.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 12.

Sau hơn 11 ngày công chiếu, "Mưa đỏ" đã chính thức vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2025, đồng thời lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất trong một ngày. Dàn diễn viên "Mưa đỏ" gây chú ý trong hàng ngũ diễu hành A80.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 13.

Là một thanh niên trẻ có nhiều hoạt động sôi nổi trong cộng đồng, Bảo Ngọc chia sẻ niềm xúc động khi được góp phần đại diện cho Khối Văn hoá - Thể thao, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 14.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi,... cũng xuất hiện trong tà áo dài truyền thống.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 15.

Hoà Minzy cùng 2 Hoa hậu.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 16.

Duy Nam chia sẻ: "Báo cáo chúng em đã hoàn thành xong nhiệm vụ A80. Thật vinh dự và tự hào khi được đi trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày kỉ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 của đất nước. Đây có lẽ sẽ là một kỉ niệm không bao giờ chúng em quên trong cuộc đời mình!".

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 16.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt, mà còn là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Sự góp mặt của giới nghệ sĩ cùng hàng vạn người dân tại Quảng trường Ba Đình đã tạo nên bầu không khí hào hùng, tràn đầy niềm tự hào trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

 

An Khánh
