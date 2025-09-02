Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80

" "...Vy càng trân trọng hơn khi bản thân có cơ hội được góp mặt trong cả hai đại lễ trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao và là dấu ấn không thể nào quên trong hành trình tuổi trẻ của Vy. Và Vy tin rằng, mỗi người trẻ chúng ta đều có thể góp phần nhỏ bé để làm nên một Việt Nam ngày càng tươi đẹp và vững mạnh hơn”, Tiểu Vy chia sẻ.