Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80
GĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.
“Vy cảm thấy vô cùng tự hào khi là một người con Việt Nam, đặc biệt hơn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình để có thể thừa hưởng những giá trị của độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh gây dựng...
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.
Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc HàGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.
3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhấtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?
Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đờiGiải trí - 20 giờ trước
NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.
Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoạiGiải trí - 20 giờ trước
Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.
'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thươngGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.
'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý HảiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".
Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắtGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.
Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.
NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí NguyễnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.
