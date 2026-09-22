Vợ Dương Khắc Linh sinh đôi công chúa có má lúm đồng tiền

Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ báo mang thai đôi lần hai GĐXH - Dương Khắc Linh "không tin vào tai mình" khi vợ thông báo kết quả chẩn đoán mang thai đôi lần hai.

Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ tin vui cho biết vợ chồng anh vừa chào đón hai con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tên ở nhà của hai con là Dani và Sani. Sức khỏe của Sara Lưu ổn định, hiện nghỉ ngơi và hồi phục sau khi lâm bồn.

"Vườn trẻ nhà Linh hôm nay có thêm 2 bông hoa nhỏ. 6 năm trước, ba mẹ đón 2 anh Mickey và Jerry đến với gia đình mình. Lúc đó cứ nghĩ như vậy là quá vui, quá hạnh phúc rồi. Ai ngờ 6 năm sau, gia đình mình lại một lần nữa đón hai cô công chúa nhỏ, chắc vũ trụ thấy nhà mình còn chỗ nên gửi thêm một cặp nữa. Chào mừng hai con yêu đến với gia đình mình.

Vợ chồng Dương Khắc Linh khoe giây phút chào đón hai con gái ra đời.

Vậy là từ nay, hai anh đã có thêm hai cô em gái để cùng lớn lên, cùng chơi và cùng chia sẻ thật nhiều kỷ niệm. Một nhà 4 bạn nhỏ, vậy là chính thức thành… vườn trẻ luôn! Mong các con luôn khỏe mạnh, bình an và lớn lên thật hạnh phúc bên ba mẹ và hai anh", nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ hạnh phúc.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình vợ chồng nhạc sĩ. Sara Lưu giữ sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ trước khi hạ sinh hai bé. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh mặc lại chiếc áo cũ trước đây khi sinh hai con trai Gia Khang - Gia Khôi. "Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ giữ áo lại làm kỷ niệm thôi. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mặc lại", cô chia sẻ.

Dương Khắc Linh: "Ba nhớ và yêu mẹ con nhiều lắm".

Dương Khắc Linh và Sara Lưu bén duyên khi cùng tham gia chương trình Giai điệu chung đôi năm 2018. Sau đó, cặp sao nhanh chóng tiến tới hôn nhân và tổ chức đám cưới vào năm 2019.

Dương Khắc Linh sinh năm 1980, học piano cổ điển 15 năm, tốt nghiệp Trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan). Anh làm giám khảo cho các chương trình Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí, Nhân tố bí ẩn.

Sara Lưu tên thật là Lưu Ngọc Duyên, sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội và du học ở Hàn Quốc. Những năm nay, cô ít ca hát, lui về chăm sóc gia đình.