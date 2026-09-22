Dự án khu sinh thái 'vỡ trận', Nghiệm nghĩ cách giúp người dân có vốn để sản xuất

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 phim "Phù sa", sau vụ sạt lở ở miệt vườn nhà Phước Lành, Nghiệm đã có cuộc họp với Hội đồng đầu tư vào dự án của Nghiệm tại Bình Hoà. Theo đánh giá, hiếm có nơi nào khiến đoàn khảo sát gặp được người dân đồng lòng như ở Bình Hòa.

Tuy nhiên, với trách nhiệm đối với cổ đông, họ không thể trả lời chắc chắn ở hoàn cảnh này. Hội đồng đầu tư đã có văn bản chính thức dừng việc hợp tác triển khai dự án tại Bình Hòa.

Nghiệm trong cuộc họp với cổ đông về dự án Bình Hòa. Ảnh VTV

Điều này đã dẫn tới hàng loạt kế hoạch bị "vỡ trận". Ca cao của người dân giờ không có người thu mua. Nhiều người đã tới chất vấn Phù Sa. Cô đã hứa sẽ ghi lại số lượng thu mua của từng hộ dân nhưng việc đó khiến Phương rất lo lắng, sợ rằng Phù Sa không thể đủ sức và làm bà con thất vọng. Trong khi đó, có hộ dân tìm đến Sáu Lém để nhờ bán đất rồi bị ép giá.

Ngân hàng bắt đầu xử lý những khoản nợ đến hạn của người dân. Nghiệm không cam tâm để bà con rơi vào cảnh đường cùng nên tiếp tục thành lập quỹ hỗ trợ để giúp đỡ những hộ đang gặp khó khăn. Nghiệm đã quyết định bù lại một giao kèo hợp tác giữa bà con và công ty Bình Hoà Xanh của Nghiệm.

Phù Sa lo lắng trước thực trạng dự án đang gặp phải nhiều khó khăn. Ảnh VTV

Tại cuộc họp công bố, Nghiệm thông báo người dân phải ký hợp đồng với công ty nếu muốn có được sự hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất. Nội dung hợp đồng hiện chưa có nhưng khi được công bố thì quyền lợi và nghĩa vụ các bên sẽ được ghi rất rõ.

Nghiệm thông báo người dân phải ký hợp đồng để được hỗ trợ vốn sản xuất. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Chơn đã phản bác: "Bây giờ dự thảo hợp đồng đó tôi không quan trọng. Cái tôi cần là nguyên tắc hợp đồng. Nếu như tôi ký hợp đồng với công ty Bình Hòa Xanh của anh thì sản lượng nông nghiệp tụi tôi làm ra có phải bán cho công ty anh hay không? Giá thành ai sẽ là người quyết định?".

Tập 23 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 22/9 trên VTV1.