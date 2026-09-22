Tin sao 20/9: Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An, tin vui của ca sĩ Hồ Quang Hiếu

7 giờ trước

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 3 tuổi nhưng đã có thần thái dạn dĩ và tự tin trước ống kính máy ảnh. Mới đây, cô bé gây chú ý khi lần đầu đi catwalk trong một cuộc thi dành cho người mẫu nhí.