Tin sao 20/9: Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An, tin vui của ca sĩ Hồ Quang Hiếu
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ niềm vui gia đình có thêm thành viên mới, trong khi đó ca sĩ Jack được Tòa án tuyên xác định là cha đẻ con gái của diễn viên Thiên An.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Nhã Phương xuất hiện một mình gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Nhã Phương gây chú ý khi đến buổi cúng Giỗ Tổ một mình, không có sự đồng hành của ông xã. Hình ảnh cô xuất hiện sau ồn ào của Trường Giang đã thu hút sự quan tâm từ dư luận.
Dự án khu sinh thái 'vỡ trận', Nghiệm nghĩ cách giúp người dân có vốn để sản xuấtXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khu sinh thái đã bị rút đầu tư, cuộc sống của bà con Bình Hòa rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Vợ Dương Khắc Linh sinh đôi công chúa có má lúm đồng tiềnGiải trí -
GĐXH - Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ vừa chào đón hai công chúa sinh đôi tại TP.HCM. Sara Lưu hồi phục tốt sau khi sinh, gia đình thêm hạnh phúc với hai bé gái.
Hồ Quang Hiếu có tin vui ở tuổi 43Giải trí -
GĐXH - "Thêm một thành viên, thêm thật nhiều hạnh phúc và chắc chắn ba mẹ sẽ có thêm thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ cùng hai anh em", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.
5 năm sau ồn ào đời tư, tòa tuyên Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên AnGiải trí -
GĐXH - Tòa án tuyên xác định nam ca sĩ là cha đẻ của bé Đ - con của diễn viên Thiên An...
Khánh (Tô Dũng) tán tỉnh Phương (Minh Thu), tình yêu sắp quay trở lại?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh và Phương nhắn tin qua lại, quan tâm nhau từng chút một như thể cả hai đang sẵn sàng cho chuyện tình cảm trở lại.
Hồng Đăng nhắn gửi vợ doanh nhân: 'Cảm ơn em đã luôn bên anh'Giải trí -
GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã chia sẻ hình ảnh bên vợ doanh nhân cùng những dòng viết tình cảm. Anh còn nhắn gửi vợ lời cảm ơn chân thành.
Lisa - con gái Khánh Thi lần đầu đi catwalk gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 3 tuổi nhưng đã có thần thái dạn dĩ và tự tin trước ống kính máy ảnh. Mới đây, cô bé gây chú ý khi lần đầu đi catwalk trong một cuộc thi dành cho người mẫu nhí.
Phương về quê tìm Khánh, cả hai xao xuyến vì nhauXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh và Phương cùng trải qua giây phút đầy xao xuyến tại homestay, cảm xúc của mối tình đầu ngày nào đã trở về.
Vẻ ngoài tuổi 21 của con gái út Johnny Trí NguyễnGiải trí -
GĐXH - Thanh An - Con gái út Johnny Trí Nguyễn khiến khán giả chú ý khi xuất hiện cùng cha tại sự kiện điện ảnh ở thành phố Toronto (Canada).