Trường Giang xin lỗi sau 10 ngày im lặng, vì sao vẫn chưa thể xoa dịu dư luận?

Sau khoảng 10 ngày im lặng trước hàng loạt tranh cãi liên quan đến đời tư và cách ứng xử trong công việc, Trường Giang lên tiếng xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương, đồng thời thừa nhận bản thân có những thời điểm chưa tốt. Tuy nhiên, thay vì xoa dịu dư luận, phát ngôn của nam nghệ sĩ lại tiếp tục châm ngòi cho những cuộc tranh luận mới.

Có thể thấy, Trường Giang đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nhất trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật. Việc lên tiếng giải thích hàng loạt ồn ào cùng lúc khiến những câu chuyện cũ tiếp tục lan rộng, làm dấy lên sự hoài nghi về độ chân thành.

Dân mạng cho rằng mấu chốt khiến những phát ngôn mới nhất của Trường Giang thổi bùng tranh cãi vì có quá nhiều “nhưng”. Nam nghệ sĩ nhận hạn chế của bản thân, sau đó lại chuyển sang giải thích hoàn cảnh, ý định hoặc cách khán giả tiếp nhận. Không ít ý kiến đặt nghi vấn về mức độ thuyết phục khi bên cạnh những câu nhận lỗi là hàng loạt phần giải thích, “viện lý do” cho những hành động trong quá khứ.

Vì vậy, lời xin lỗi của Trường Giang vẫn chưa thể dứt điểm khủng hoảng cũng như xoa dịu được dư luận.

Trường Giang vướng ồn ào lớn trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Xin lỗi không sai, nhưng phản ứng quá muộn

Thạc sĩ - Chuyên gia truyền thông Dy Khoa cho rằng việc Trường Giang im lặng khoảng 10 ngày trước khi quyết định lên tiếng chính là điểm mấu chốt khiến câu chuyện phát triển theo nhiều chiều hướng tiêu cực. Tốc độ phản hồi đóng vai trò quyết định hiệu quả xử lý khủng hoảng, trong khi sự im lặng kéo dài khiến nghệ sĩ mất quyền chủ động định hình câu chuyện và bị thuật toán mạng xã hội khuếch đại thông tin tiêu cực.

Chuyên gia đánh giá việc xin lỗi tự thân không phải là sai lầm chiến lược vì đây là bước bắt buộc trong mọi mô hình xử lý khủng hoảng uy tín cá nhân. Vấn đề nằm ở thời điểm và cách thức thực hiện. Lời xin lỗi đến quá muộn thường bị công chúng diễn giải là bị ép buộc thay vì tự nguyện.

Việc Trường Giang thừa nhận sai nhưng liên tục đưa ra những phần giải thích bắt đầu bằng “nhưng” làm giảm giá trị của việc nhận lỗi.

“Nhận lỗi đòi hỏi nhận trách nhiệm không điều kiện. Trong khi đó, giải thích lại có xu hướng phân bổ một phần trách nhiệm cho hoàn cảnh bên ngoài. Khi hai chiến lược xuất hiện cùng lúc trong một phát ngôn, công chúng dễ cảm nhận sự thiếu chân thành”, anh cho biết.

Chuyên gia nhấn mạnh cụm từ “nhưng” đóng vai trò như tín hiệu ngôn ngữ báo hiệu sự giảm nhẹ trách nhiệm, tạo ra hiện tượng “non-apology apology” (lời xin lỗi không trọn vẹn). Việc tỷ lệ giữa phần nhận lỗi và phần giải thích bị lệch khiến công chúng đọc ra thông điệp ngầm là nghệ sĩ đang tự bảo vệ nhiều hơn. Với trường hợp Trường Giang, tỷ lệ này bị lệch. Đó là lý do lời xin lỗi bị đánh giá là chưa thuyết phục.

chuyengiadykhoa.jpegDy Khoa - Thạc sĩ truyền thông khoa học và thu hút công chúng

Quá khứ không thể trở thành “lá chắn” cho lỗi lầm

Một phần đáng chú ý trong lời giải thích của Trường Giang là việc những hành động bị đào lại xảy ra cách đây khoảng 10 năm, trong bối cảnh gameshow và góc nhìn xã hội khi đó khác hiện nay.

Chuyên gia Dy Khoa cho rằng việc nhắc đến bối cảnh không sai, nhưng cách sử dụng bối cảnh mới là điều quyết định hiệu quả.

“Trong môi trường mạng xã hội, quá khứ có thể được nhìn lại bất kỳ lúc nào. Việc một hành vi từng được coi là bình thường không đồng nghĩa nó sẽ mãi được nhìn nhận như vậy”, anh nói.

Chuyên gia Dy Khoa cũng cho rằng nghệ sĩ không nên dùng yếu tố thời gian như “lá chắn” trách nhiệm.

“Theo tôi, nghệ sĩ không nên kỳ vọng công chúng bỏ qua chỉ vì yếu tố thời gian. Công chúng ngày nay có quyền đánh giá lại quá khứ bằng lăng kính hiện tại, đặc biệt khi nghệ sĩ vẫn đang hưởng lợi từ hình ảnh công chúng liên tục trong suốt khoảng thời gian đó. Cách ứng xử phù hợp hơn là thừa nhận sự thay đổi nhận thức của chính mình, đồng thời không nên dùng yếu tố thời gian như lá chắn trách nhiệm”, chuyên gia nói thêm.

Nghệ sĩ phải biết mình đang phát ngôn để làm gì

Đồng quan điểm về tính hiệu quả của lời phát ngôn, chuyên gia truyền thông Tùng Lâm nhận định việc phát ngôn thiếu tính toán thời điểm xuất phát từ việc nghệ sĩ chưa ý thức được mục đích câu từ của mình.

“Đó là vì họ chưa ý thức được việc mình đang phát ngôn như thế để làm gì. Nếu một nghệ sĩ đủ tỉnh táo để biết lời nói của mình sẽ tác động thế nào tới đám đông, họ sẽ tránh được khủng hoảng, thị phi.

Trên thực tế, càng phản ứng mạnh thì câu chuyện ồn ào của họ càng bị kéo dài. Tuy nhiên, thường thì họ sẽ phản ứng theo cảm xúc và khi đó, họ chưa nghĩ được mình đang làm gì. Việc cần làm của nghệ sĩ là nên có người kiểm soát các thông điệp, vì bản thân nghệ sĩ không phải những người kiểm soát cảm xúc tốt”, chuyên gia nhận định.

Theo chuyên gia, điều quan trọng không phải xin lỗi theo khung nào, mà là người đọc cảm nhận được gì. Nếu người đọc cảm nhận được 2 điều “người này đã nhìn thấy lỗi sai” và “người này không còn gì mới để tấn công”, thì đó mới là một lời xin lỗi đúng.

Trường Giang không phải trường hợp đầu tiên bị khán giả chỉ trích vì hành động cùng phát ngôn kém duyên.

Trách nhiệm của nghệ sĩ trước công chúng

Từ trường hợp của Trường Giang, chuyên gia văn hóa Ngô Hương Giang nhìn vấn đề từ góc độ rộng hơn đó là trách nhiệm của nghệ sĩ trước công chúng. Anh cho rằng không thể đổ lỗi cho công chúng trong việc quay lưng với nghệ sĩ. Khán giả sẵn sàng trao gửi tình cảm cho những người chuẩn mực nhưng cũng quyết liệt “đóng cửa trái tim” trước những nhân tố suy thoái.

Trước quan điểm “nổi tiếng luôn đi kèm tai tiếng”, chuyên gia Ngô Hương Giang khẳng định nổi tiếng là giá trị tự thân của sản phẩm nghệ thuật, còn tai tiếng là chiêu trò được sử dụng khi năng lực thực chất không đủ.

Đối với nghệ sĩ đạt đến đỉnh cao thực sự, những tai nạn hay sơ suất nhỏ trong hành trình sáng tạo sẽ được khán giả thông cảm nếu họ cống hiến bằng cả cuộc sống. Cách bảo vệ mình tốt nhất của nghệ sĩ chính là “đối diện với sự thực”, bởi “thật thà là cha quỷ quái” và sự thật là tấm khiên vững chắc nhất.

“Việc khán giả phản ứng mạnh với nghệ sĩ cho thấy những tiêu chuẩn giá trị nghệ thuật ngày càng được nâng cao. Nghệ sĩ trong mắt khán giả giờ đây không chỉ là người tạo ra sản phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng văn hoá, biểu tượng của cái đẹp, cái thiện. Vì vậy nếu chỉ có sản phẩm thôi, mà thiếu đi những phẩm chất còn lại thì sớm hay muộn người nghệ sĩ ấy cũng bị khán giả quay lưng hoặc tự đào thải”, chuyên gia nhận định.