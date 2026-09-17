Phương Oanh tận hưởng niềm vui giản dị

Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngược GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song nhà Phương Oanh khiến khán giả yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài đáng yêu mà còn ở tính cách trái ngược thú vị.

Sau một thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, Phương Oanh dần trở lại với nhịp sống quen thuộc. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho hai con song sinh Jimmy - Jenny, chăm sóc gia đình, nấu ăn và duy trì công việc cá nhân. Mới đây, Phương Oanh còn tích cực khoe khéo với người hâm mộ những món ăn do chính tay làm. Các món ăn của nữ diễn viên sinh năm 1989 được nhận xét vừa đẹp mắt, vừa dễ làm.

Phương Oanh với niềm vui vào bếp mỗi ngày.

Thời gian qua, sau khi "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc, Phương Oanh chưa tiếp tục công bố một dự án phim mới. Thay vào đó, cô duy trì các hoạt động kinh doanh và sản xuất nội dung trên mạng xã hội, trong đó có những video về nấu ăn và cuộc sống gia đình.

Đây cũng là giai đoạn Phương Oanh cho thấy sự thay đổi trong cách xuất hiện trước công chúng. Nếu trước đây khán giả thường biết đến cô qua những vai diễn truyền hình, thì hiện tại những câu chuyện đời thường lại trở thành nội dung được quan tâm.

Căn nhà của Phương Oanh ở Hà Nội cũng thường xuyên xuất hiện trong các video và hình ảnh cô chia sẻ. Không gian sống được điều chỉnh để phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, với đồ chơi, sách và những vật dụng dành cho Jimmy - Jenny.

Vẻ ngoài xinh đẹp ở tuổi 37 của Phương Oanh.

Bên cạnh việc chăm con, Phương Oanh vẫn chú ý đến diện mạo. Sau thời gian kín tiếng, mỗi lần xuất hiện, cô thường gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong cách nữ tính và giản dị. Những hình ảnh đời thường cho thấy nữ diễn viên đang trở lại mạng xã hội một cách từ tốn, thay vì xuất hiện dày đặc như trước.

Từ một diễn viên thường xuyên đảm nhận những nhân vật có số phận nhiều biến động, Phương Oanh hiện xuất hiện với hình ảnh đời thường hơn. Những bữa cơm tự nấu, khoảnh khắc chơi cùng con hay những chuyến đi của ba mẹ con trở thành một phần trong cuộc sống được cô chia sẻ với khán giả.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.