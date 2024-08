Khởi tố 2 đối tượng lừa bán người phụ nữ sang làm vợ xứ người

Thời gian qua, mặc dù Công an Nghệ An đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, đặc biệt là việc tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người.

Tuy nhiên do lợi nhuận cao, cùng với nhận thức của một số bộ phận người dân các huyện miền núi còn hạn chế nên một số người dân đã nhẹ dạ cả tin trước những hành vi phạm tội tinh vi. Điều này dẫn đến việc họ "sập bẫy" bọn buôn người, bị chúng biến thành "món hời" khi đem đến các thành phố lớn hoặc đưa sang bên kia biên giới để bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Lương Văn Sỏn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, bên cạnh phối hợp với các ban, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần triệt xóa nhiều đường dây đưa phụ nữ, trẻ em sang bên kia biên giới bán, giải cứu thành công nhiều nạn nhân…

Cụ thể, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 đối tượng Lương Thị Mái (SN 1985) và Lương Văn Sỏn (SN 1964) cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội mua bán người.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện tại huyện miền núi Kỳ Sơn có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người dưới hình thức dụ dỗ, bán những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sang nước ngoài để làm vợ.

Quá trình vào cuộc xác minh, điều tra, Cơ quan Công an xác định vào năm 2019, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một người phụ nữ cùng xã, 2 đối tượng trên đã lừa bán người phụ nữ này ra nước ngoài với lời hứa "sang đó lấy chồng, đi khoảng một năm sẽ có người đưa về". Chúng bán nạn nhân 80 triệu đồng, số tiền trên Mái nhận 15 triệu đồng, Sỏn nhận 35 triệu đồng và chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Tổ chức Trẻ em Rồng xanh đã giải cứu thành công người phụ nữ bị Mái và Sỏn bán và đưa về nhà đoàn tụ với gia đình.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, củng cố chứng cứ, tài liệu, đến giữa tháng 7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Lương Thị Mái và Lương Văn Sỏn về hành vi mua bán người.

Đối tượng Lương Văn Sỏn tại cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, trước chứng cứ không thể chối cãi, chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Việc bắt giữ 2 đối tượng nói trên và giải cứu thành công nạn nhân bị mua bán được Nhân dân, đặc biệt là nạn nhân và gia đình cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời góp phần từng bước xóa bỏ nạn mua bán người trên địa bàn.