Không khí hướng tới Ngày hội bầu cử tại hai phường phía Bắc Thái Nguyên lan tỏa như thế nào?

Những ngày này, hòa chung không khí hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại hai phường Bắc Kạn và Đức Xuân ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Từ các tuyến phố, khu dân cư đến cơ quan, trường học, cờ Tổ quốc rực đỏ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng, tạo nên không khí chính trị sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân trước Ngày hội lớn của đất nước.



Theo ghi nhận của phóng viên, hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, những ngày này trên địa bàn phường Bắc Kạn đã và đang diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi, tạo nên không khí chính trị phấn khởi, lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền được cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này.

Nhiều tuyến phố ở phường Bắc Kạn rực rỡ cờ và băng rôn khẩu hiểu.

Tại nhiều tuyến đường chính, khu dân cư, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi ngôi nhà, cơ quan, trường học và doanh nghiệp đã trở nên quen thuộc và đầy ý nghĩa. Đặc biệt, các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường đồng loạt treo cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự hưởng ứng tích cực đối với Ngày hội bầu cử.

Không chỉ dừng lại ở việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, nhiều cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống bảng tin, các buổi sinh hoạt tập thể… Qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử.

Sự hưởng ứng tích cực, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và Nhân dân trên địa bàn phường đã tạo nên bức tranh sinh động, tràn đầy niềm tin trước thềm Ngày hội bầu cử. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền trực quan mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phường Bắc Kạn, toàn phường hiện có 16 khu vực bỏ phiếu với hơn 16.000 cử tri.

Trước đó, sáng 12/3, Ủy ban Bầu cử phường Bắc Kạn đã tổ chức diễn tập điểm tại khu vực bỏ phiếu số 7 (khu vực trung tâm đặt tại trụ sở UBND phường) và đồng thời tổ chức diễn tập tại 16 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Ngay sau khi kết thúc diễn tập, Ủy ban Bầu cử phường đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để rà soát, điều chỉnh một số nội dung, bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Tương tự, tại phường Đức Xuân, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử cũng được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi, tạo không khí chính trị phấn khởi trong Nhân dân.

Sáng 12/3, phường Đức Xuân tổ chức diễn tập công tác bầu cử nghiêm túc, đúng kế hoạch và đúng trình tự theo quy định; đồng thời thực hành xử lý một số tình huống giả định như: cử tri quên hoặc mất thẻ cử tri, cử tri viết sai phiếu bầu, cử tri chụp ảnh phiếu bầu đã gạch đăng lên mạng xã hội…

Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa tại hai phường Bắc Kạn và Đức Xuân (tỉnh Thái Nguyên).

Thông qua diễn tập, các lực lượng tham gia đã kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình nghiệp vụ được thực hiện đúng quy định. Đồng thời, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống có thể phát sinh trong ngày bầu cử.

Chiều cùng ngày 12/3, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả diễn tập công tác bầu cử được triển khai đồng loạt tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu của tỉnh đến các địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngày 12/3/2026 toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của 92 xã, phường với sự tham gia của gần 60.000 người. Nội dung diễn tập bao gồm toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử và xử lý các tình huống phát sinh.

Kết luận hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại sau diễn tập; tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri; kiểm tra lại cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh, thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”.

