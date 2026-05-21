4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió

Giờ Thìn Âm lịch (7h-9h): Đào hoa vượng nhưng dễ đánh mất người thật lòng

Trong chuyện yêu đương, người sinh vào giờ Thìn Âm lịch dễ rơi vào trạng thái lúc gần gũi, lúc lạnh nhạt, khiến đối phương cảm thấy thiếu an toàn.



Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch thường sở hữu cá tính mạnh, quyết đoán và có chí tiến thủ. Họ dễ tạo dựng thành công trong công việc nên luôn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Chính sức hút nổi bật ấy khiến người sinh giờ này có vận đào hoa khá mạnh từ sớm. Tuy nhiên, thời trẻ họ thường nóng nảy, bốc đồng và chưa biết trân trọng tình cảm mình đang có.

Nếu không biết cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp, người sinh giờ Thìn rất dễ để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới cuộc sống, từ đó gây ra nhiều tiếc nuối về sau.

Giờ Hợi Âm lịch (21h-23h): Tình duyên nhiều trắc trở, hôn nhân dễ bất hòa

Khi bước vào hôn nhân, người sinh giờ Hợi dễ kết đôi với người không thực sự hòa hợp về tính cách.

Trong Bát tự, giờ Hợi cũng được xem là giờ sinh phạm đào hoa xấu. Người sinh vào khung giờ này thường hiền lành, sống tình cảm và biết quan tâm tới người khác nên khá được yêu mến.

Dù vậy, họ lại thiếu sự quyết liệt trong công việc, cuộc sống thường bình ổn nhưng khó đạt thành tựu lớn.

Đường tình duyên thời trẻ cũng không mấy suôn sẻ, có người theo đuổi nhưng các mối quan hệ thường nhanh chóng kết thúc.

Điều này khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều tranh cãi, mâu thuẫn kéo dài. Không ít người phải trải qua đổ vỡ mới tìm được hạnh phúc thực sự.

Giờ Mão Âm lịch (5h-7h): Dễ vướng quan hệ mập mờ vì quá được yêu mến

Nếu không biết giữ khoảng cách phù hợp, người sinh giờ Mão rất dễ khiến nửa kia cảm thấy bất an hoặc nghi ngờ.

Người sinh giờ Mão Âm lịch thường có ngoại hình ưa nhìn, tính cách nhẹ nhàng và thân thiện. Họ dễ tạo thiện cảm với người khác giới ngay từ lần đầu gặp mặt nên xung quanh lúc nào cũng có người quan tâm.

Tuy nhiên, chính sự cởi mở và khéo léo trong giao tiếp lại khiến họ dễ rơi vào các mối quan hệ phức tạp.

Sau khi kết hôn, bản mệnh cũng nên hạn chế những cuộc tụ tập quá thường xuyên, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để tránh ảnh hưởng từ vận đào hoa xấu.

Giờ Dậu Âm lịch (17h-19h): Đào hoa quá vượng, yêu nhiều nhưng khó ổn định

Dù xung quanh luôn có người theo đuổi nhưng người sinh vào giờ Dậu Âm lịch lại dễ vướng vào những mối quan hệ rắc rối, yêu rồi chia tay, hợp rồi tan.



Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch thường có sức hút nổi bật, vừa thông minh vừa khéo léo trong giao tiếp. Họ dễ chinh phục người khác giới nhờ ngoại hình và sự duyên dáng của mình.

Từ khi còn trẻ, người sinh giờ Dậu thường trải qua khá nhiều mối tình. Thế nhưng vì thích tự do, ham vui và đôi khi thiếu sự chung thủy nên chuyện tình cảm khó đi đến kết quả lâu dài.

Cũng vì vậy mà nhiều người sinh vào giờ này thường kết hôn muộn, chỉ khi trưởng thành và chín chắn hơn mới thực sự muốn ổn định cuộc sống.

Sau khi lập gia đình, người sinh giờ Dậu cần tránh duy trì các mối quan hệ mập mờ, đồng thời học cách quan tâm tới bạn đời nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc.

Giờ sinh phạm đào hoa xấu theo Bát tự có thể hóa giải không?

Theo quan niệm tử vi và Bát tự, giờ sinh chỉ phản ánh một phần xu hướng tính cách và vận trình tình cảm. Điều quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người ứng xử trong các mối quan hệ.

Nếu biết trân trọng tình cảm, giữ sự chung thủy và học cách kiểm soát cảm xúc, người phạm đào hoa xấu vẫn hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống hôn nhân bền vững, hạnh phúc lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.