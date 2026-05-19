Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Ngày 19/5, thông tin từ Công an phường Yên Hòa cho biết, sau quá trình khẩn trương rà soát camera giám sát và lấy lời khai từ các nhân chứng, Công an phường Yên Hòa đã xác định được danh tính của hai nhân vật chính trong đoạn video gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Theo đó, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH là bà N.T.H. (39 tuổi), còn nam tài xế ô tô bị hành hung là ông T.V.H. (52 tuổi). Cả hai đều cùng trú tại địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Bà N.T.H tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, ông H. cho biết thời điểm đó ông đang điều khiển ô tô lùi xe thì vô tình xảy ra va chạm với xe máy do bà H. điều khiển đang chở theo con nhỏ phía sau.

Sau khi sự việc lắng xuống, ông H. đã bày tỏ nguyện vọng với lực lượng chức năng, mong muốn cơ quan công an xem xét, áp dụng hình thức xử lý nhẹ nhất đối với người phụ nữ này.

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ video

Trước đó, đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại cổng số 2 Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt thái độ của người phụ nữ khi liên tục dùng vũ lực và những lời lẽ thô tục ngay trước mặt con nhỏ và học sinh tan trường, bất chấp việc người dân xung quanh đã cố gắng can ngăn.

Đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cơ quan chức năng khẳng định việc xử lý nghiêm là cần thiết để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.