Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn trên mạng
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị nhóm bạn hẹn ra đoạn đường vắng rồi đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 20/5, ông Lang Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để họp hội đồng kỷ luật các học sinh liên quan đến vụ việc đánh bạn học xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập trên đường vắng. Trong đoạn video, nữ sinh bị nhiều người dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể, không thể phản kháng.
Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là em L.N.L., học sinh lớp 8, Trường THCS Kim Sơn. Sự việc xảy ra vào chiều 10/5. Theo người thân, sau khi bị đánh, em L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đầu tóc rối bời. Khi gia đình hỏi thăm, em mới kể lại sự việc và được đưa đến Trung tâm Y tế Quế Phong thăm khám, cấp cứu.
Tại đây, nữ sinh được xác định bị xây xước vùng mặt, tay chân và có biểu hiện nôn mửa. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.
Ông Lang Văn Thắng cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường phối hợp với cơ quan công an và gia đình để xác minh, làm rõ vụ việc. "Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm, không bao che học sinh vi phạm", ông Thắng nói.
Theo nhà trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do các học sinh xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó hẹn gặp nhau để nói chuyện rồi dẫn tới vụ việc đánh nhau.
Hiện nhà trường đang xem xét hình thức xử lý đối với các học sinh liên quan theo quy định. Đồng thời, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh để ổn định tâm lý, sớm quay lại trường học.
