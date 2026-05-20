Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn trên mạng

Thứ tư, 15:49 20/05/2026 | Đời sống
Vũ Đồng
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị nhóm bạn hẹn ra đoạn đường vắng rồi đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/5, ông Lang Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để họp hội đồng kỷ luật các học sinh liên quan đến vụ việc đánh bạn học xảy ra trên địa bàn. 

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập trên đường vắng. Trong đoạn video, nữ sinh bị nhiều người dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể, không thể phản kháng.

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là em L.N.L., học sinh lớp 8, Trường THCS Kim Sơn. Sự việc xảy ra vào chiều 10/5. Theo người thân, sau khi bị đánh, em L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đầu tóc rối bời. Khi gia đình hỏi thăm, em mới kể lại sự việc và được đưa đến Trung tâm Y tế Quế Phong thăm khám, cấp cứu.

Tại đây, nữ sinh được xác định bị xây xước vùng mặt, tay chân và có biểu hiện nôn mửa. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Ông Lang Văn Thắng cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường phối hợp với cơ quan công an và gia đình để xác minh, làm rõ vụ việc. "Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm, không bao che học sinh vi phạm", ông Thắng nói.

Theo nhà trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do các học sinh xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó hẹn gặp nhau để nói chuyện rồi dẫn tới vụ việc đánh nhau.

Hiện nhà trường đang xem xét hình thức xử lý đối với các học sinh liên quan theo quy định. Đồng thời, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh để ổn định tâm lý, sớm quay lại trường học.

Nữ sinh lớp 8 Nghệ An bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn trên mạng xã hội - Ảnh 1.Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị bạn đánh hội đồng: Cao Bằng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Từ chấn thương cá nhân đến triết lý tập luyện thể thao bền vững

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026

Đáp ứng điều kiện này, từ năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2 triệu đồng

5 con giáp sống hiền lành nên càng về già càng hưởng lộc

Lương cơ sở tăng 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi ra sao?

Ngày sinh Âm lịch của người được Bồ Tát âm thầm độ trì, hậu vận cực vượng

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

