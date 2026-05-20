Ngày sinh Âm lịch của người được Bồ Tát âm thầm độ trì, hậu vận cực vượng
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường mang số mệnh tốt lành nên cuộc đời gặp hung hóa cát, càng về sau càng sung túc.
Người sinh ngày mùng 2 Âm lịch: Lạc quan, giỏi kết nối, dễ gặp quý nhân
Những người sinh vào ngày mùng 2 Âm lịch thường sở hữu tính cách cởi mở, hoạt bát và rất biết cách tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh.
Họ có thể nghiêm túc khi cần nhưng cũng vô cùng hài hước, khéo léo trong giao tiếp nên đi đến đâu cũng dễ được yêu mến.
Chính sự tích cực và nguồn năng lượng tươi sáng giúp họ luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Dù cuộc sống có lúc thăng trầm, người sinh ngày này vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ, không dễ đầu hàng trước thử thách.
Theo tử vi, đây cũng là nhóm người thường gặp may về nhân duyên và tài lộc.
Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ dễ được quý nhân xuất hiện giúp đỡ đúng lúc. Nhờ đó mà nhiều chuyện tưởng chừng bế tắc lại có thể xoay chuyển theo hướng tích cực.
Đặc biệt, người sinh ngày mùng 2 Âm lịch có duyên với kinh doanh, buôn bán hoặc những công việc cần sự linh hoạt.
Một khi đã xác định mục tiêu, họ rất kiên trì theo đuổi nên dễ đạt được thành công về tài chính, cuộc sống ngày càng đủ đầy.
Người sinh ngày 11 và 21 Âm lịch: Bản lĩnh, trách nhiệm, càng khó khăn càng tỏa sáng
Những ai sinh vào ngày 11 hoặc 21 Âm lịch thường là người sống nguyên tắc nhưng không cứng nhắc. Họ biết cách ứng biến phù hợp với từng hoàn cảnh nên dễ tạo được lòng tin trong công việc lẫn các mối quan hệ đời thường.
Điểm nổi bật của nhóm người này là tinh thần trách nhiệm cao và thái độ sống tích cực.
Họ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc được giao, đồng thời biết quan tâm tới cảm xúc của người khác nên thường nhận được sự yêu quý từ tập thể.
Người sinh vào hai ngày Âm lịch này cũng khá nhạy bén trong việc nhìn người và nắm bắt tâm lý đối phương. Nhờ vậy, họ dễ đạt thành tích tốt trong công việc, được cấp trên ghi nhận và đồng nghiệp hỗ trợ.
Tử vi cho rằng thời trẻ của họ có thể gặp không ít thử thách, thậm chí từng trải qua giai đoạn chật vật, áp lực.
Tuy nhiên, càng trưởng thành, bản lĩnh càng vững vàng, vận trình cũng dần khởi sắc. Những lúc khó khăn nhất thường sẽ có người âm thầm giúp đỡ để họ vượt qua sóng gió.
Nhờ sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, người sinh ngày 11 và 21 Âm lịch thường có hậu vận an ổn, cuộc sống ngày càng vững chắc cả về tiền bạc lẫn tinh thần.
Người sinh ngày 24 Âm lịch: Ý chí mạnh mẽ, càng thất bại càng thành công
Người sinh ngày 24 Âm lịch thường mang trong mình tinh thần cầu tiến rất lớn. Họ sống có mục tiêu rõ ràng, luôn muốn hoàn thiện bản thân và không ngại nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn.
Đây là kiểu người khá lý trí, tự tin vào quyết định của bản thân nên thường lựa chọn đúng hướng đi trong công việc.
Dù đôi lúc gặp thất bại hay vấp ngã, họ cũng không dễ chùn bước mà xem đó là bài học để trưởng thành hơn.
Điều đáng quý ở người sinh ngày này là khả năng đứng dậy rất nhanh sau biến cố. Càng trải qua khó khăn, họ càng trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước.
Theo quan niệm dân gian, người sinh ngày 24 Âm lịch thường được trời thương, gặp nhiều may mắn vào giai đoạn trung niên trở đi. Bên cạnh đó, họ cũng dễ gặp được người tốt nâng đỡ trên con đường sự nghiệp.
Nếu biết không ngừng học hỏi, cư xử chân thành và tích lũy kinh nghiệm theo thời gian, người sinh ngày này hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống sung túc, ổn định và viên mãn về sau.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
