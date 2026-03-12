Các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên diễn tập quy trình bầu cử

Nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn, những ngày này nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập quy trình bầu cử. Qua diễn tập, các Tổ bầu cử, Ban bầu cử và lực lượng liên quan được rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, sẵn sàng cho ngày bầu cử chính thức.



Ghi nhận của phóng viên, sáng 12/3, từ 6h30, 15 Tổ bầu cử trên địa bàn xã Bạch Thông đồng loạt tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Ma Thị Mận - Bí Thư Đảng ủy và ông Lường Văn Vương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bạch Thông diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 - (ảnh Nhật Tân).

Buổi diễn tập được tổ chức nhằm rà soát, kiểm tra toàn bộ các khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm việc tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn. Đồng thời giúp các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và các lực lượng liên quan nắm vững nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tổ chức bầu cử.

Trong chương trình diễn tập, các tổ bầu cử thực hành đầy đủ quy trình của Ngày bầu cử gồm: tổ chức lễ khai mạc; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri; thực hành quy trình 6 bước bỏ phiếu từ đón tiếp cử tri, phát phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu vào hòm phiếu đến đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. Bên cạnh đó, các tổ bầu cử cũng thực hành công tác kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả; xử lý một số tình huống giả định có thể phát sinh như cử tri viết hỏng phiếu, đề nghị viết hộ phiếu, mất điện trong quá trình bỏ phiếu…

Xã Bạch Thông có 4 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu, bầu 18 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031; có 30 người ứng cử và 6.156 cử tri - (ảnh Nhật Tân).

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Bạch Thông diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sau khi kết thúc diễn tập, các tổ bầu cử tổng hợp, báo cáo kết quả và tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức.

Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bạch Thông cho biết: xã Bạch Thông có 4 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu, bầu 18 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031; có 30 người ứng cử và 6.156 cử tri.

Cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu số 5 (Trường Tiểu học Khang Ninh), Ủy ban Bầu cử xã Ba Bể tổ chức diễn tập công tác bầu cử.

Để tạo thuận lợi cho cử tri, xã Ba Bể đã thành lập 10 khu vực bỏ phiếu, đặt tại các nhà văn hóa thôn và một số trường học - (ảnh Nhật Tân).

Theo lãnh đạo UBND xã Ba Bể, khu vực bỏ phiếu số 5 có hơn 1.000 cử tri thuộc các thôn Nà Niểm, Khau Ban, Bản Vài và Nà Làng. Tại buổi diễn tập, các thành viên Tổ bầu cử đã thực hành đầy đủ các nội dung của ngày bầu cử như nghi lễ chào cờ, khai mạc; thông qua quy trình tổ chức bỏ phiếu; kiểm tra hòm phiếu; thực hiện công tác kiểm phiếu… Các bước được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Qua diễn tập cho thấy khu vực bỏ phiếu số 5 đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và quy trình tổ chức bầu cử, sẵn sàng phục vụ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo thống kê, toàn xã Ba Bể dự kiến có hơn 8.100 cử tri tham gia bỏ phiếu vào ngày 15/3/2026. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Sáng 12/3, nhiều xã ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 - (ảnh Nhật Tân).

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử xã Ba Bể đã phát huy tốt vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, điều hành và tổ chức thực hiện. Các nội dung như hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri, lập và rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử… đều được triển khai đúng quy định.

Để tạo thuận lợi cho cử tri, xã Ba Bể đã thành lập 10 khu vực bỏ phiếu, đặt tại các nhà văn hóa thôn và một số trường học. Cùng với đó, các điều kiện phục vụ bầu cử như hòm phiếu, con dấu, bảng niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, phù hiệu cho các ban, tổ bầu cử… cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Tương tự, tại xã Chợ Rã cũng tổ chức diễn tập nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đợt diễn tập được triển khai đồng loạt tại 10/10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Một số hình ảnh xã Chợ Rã tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã cho biết, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, do đó các Tổ bầu cử cần tiếp tục rà soát toàn bộ các điều kiện, đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu nghiệp vụ, thẻ cử tri và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Các thành viên Tổ bầu cử cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình diễn tập, qua đó góp phần chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Chợ Rã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo thống kê đến ngày 6/3, toàn xã Chợ Rã có 9.886 cử tri, trong đó 4.788 cử tri nam và 5.098 cử tri nữ.

