Từ chấn thương cá nhân đến triết lý tập luyện thể thao bền vững
GĐXH - Qua hành trình gắn bó với cầu lông, pickleball và các hoạt động cộng đồng, vận động viên Dũng Nguyễn cho rằng duy trì thói quen vận động đúng cách mới là yếu tố tạo nên giá trị lâu dài của thể thao.
Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến sức khỏe và lối sống lành mạnh, thể thao đang trở thành một phần của đời sống hiện đại, không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn tạo sự cân bằng tinh thần và kết nối cộng đồng. Trong cộng đồng thể thao phong trào, Dũng Nguyễn được biết đến qua các hoạt động liên quan đến cầu lông, pickleball và DS Sport với định hướng tập luyện thực tế, bền vững và phù hợp với người chơi phong trào.
Dũng Nguyễn, tên đầy đủ Nguyễn Quốc Dũng, tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực thể thao như thi đấu phong trào, hỗ trợ huấn luyện, xây dựng nội dung và kết nối cộng đồng người chơi. Theo chia sẻ của anh, việc đến với thể thao ban đầu chỉ xuất phát từ nhu cầu cải thiện sức khỏe và giảm áp lực cuộc sống.
Chính trải nghiệm đó khiến anh có góc nhìn khá thực tế về khái niệm "đam mê". Theo Dũng Nguyễn, nhiều người thường nghĩ phải có động lực rất lớn mới có thể duy trì việc tập luyện lâu dài. Tuy nhiên, anh cho rằng sự yêu thích đôi khi được hình thành sau một quá trình kiên trì.
Anh từng chia sẻ: "Đam mê không phải lúc nào cũng có sẵn. Nó đến sau khi bạn đã dành đủ thời gian cho một điều gì đó". Quan điểm này phản ánh khá rõ xu hướng vận động hiện nay, khi nhiều người bắt đầu chơi cầu lông, gym hay pickleball đơn giản chỉ vì muốn khỏe hơn, giảm căng thẳng hoặc tìm kiếm một hoạt động tích cực sau giờ làm việc.
Ít ai biết rằng một trong những cột mốc khiến Dũng Nguyễn thay đổi góc nhìn về thể thao lại đến từ chấn thương cá nhân. Theo anh, khoảng thời gian phục hồi thể trạng giúp bản thân hiểu rõ hơn giá trị của việc vận động đúng cách và lắng nghe cơ thể.
Thay vì xem thể thao là hoạt động mang tính giải trí đơn thuần, anh bắt đầu nhìn nhận đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì chất lượng sống lâu dài. Từ thể lực, tinh thần cho đến khả năng cân bằng cuộc sống đều có sự liên kết với việc vận động hợp lý.
Dũng Nguyễn cho rằng nhiều người mới thường mắc sai lầm khi quá nóng vội trong việc cải thiện thành tích. Việc liên tục tập nặng, so sánh bản thân với người khác hoặc cố gắng tiến bộ quá nhanh đôi khi khiến cơ thể chịu áp lực không cần thiết.
Anh từng nhấn mạnh: "Tập thể thao là để khỏe hơn, không phải để đánh đổi bằng việc đau lâu dài".
Theo anh, điều quan trọng nhất trong tập luyện không phải là cường độ quá cao mà là sự ổn định và phù hợp với thể trạng cá nhân. Đây cũng là lý do anh luôn đề cao tính kỷ luật thay vì chỉ phụ thuộc vào cảm hứng nhất thời. "Bạn không cần tập quá nhiều, nhưng cần tập đủ đều", anh cho biết.
Ở góc nhìn của Dũng Nguyễn, thể thao không nên trở thành áp lực khiến con người mệt mỏi thêm sau công việc. Thay vào đó, việc tập luyện cần được xây dựng như một phần tự nhiên của nhịp sống hàng ngày, vừa đủ để duy trì sức khỏe và tái tạo năng lượng tích cực.
Không chỉ nhìn thể thao dưới góc độ vận động thể chất, Dũng Nguyễn còn cho rằng cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp duy trì thói quen tập luyện lâu dài.
Anh từng chia sẻ: "Bạn có thể có một cây vợt tốt, một sân đẹp, nhưng nếu không có người chơi cùng, rất khó để duy trì".
Trong những năm gần đây, anh dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động kết nối cộng đồng thể thao tại nhiều địa phương. Theo anh, một môi trường tích cực không chỉ giúp người chơi cải thiện kỹ năng mà còn tạo ra sự đồng hành và lan tỏa tinh thần vận động lành mạnh.
Bên cạnh đó, Dũng Nguyễn cũng có quan điểm khá thực tế về việc đầu tư cho thể thao. Anh cho rằng người mới không cần sở hữu những món đồ quá đắt tiền để bắt đầu, mà điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thể trạng.
Anh từng chia sẻ: "Không cần phải đầu tư quá nhiều ngay từ đầu. Quan trọng là bạn chọn được thứ phù hợp với mình".
Sau nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng thể thao phong trào, Dũng Nguyễn cho rằng giá trị lớn nhất mà thể thao mang lại không nằm ở thành tích thi đấu, mà là cơ hội kết nối con người và duy trì một lối sống tích cực, bền vững. "Khi bạn nhận được nhiều giá trị từ thể thao, bạn sẽ muốn chia sẻ lại" - anh bày tỏ.
Từ câu chuyện của Dũng Nguyễn có thể thấy rằng việc bắt đầu với thể thao không cần quá hoàn hảo hay quá lớn lao. Đôi khi, chỉ từ nhu cầu cải thiện sức khỏe hoặc thay đổi lối sống, một người cũng có thể mở ra hành trình gắn bó lâu dài với vận động và cộng đồng.
Hạ Lam
