Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp từ nay đến Giáng sinh

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh. Ảnh minh họa





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo khoảng ngày 21/12, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại. Thời tiết Hà Nội mưa rét dịp Giáng sinh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết năm 2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong các tháng chính của mùa đông (tháng 1-2/2026), miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng; cần đề phòng sương muối và băng giá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Thời tiết nổi bật trong ngày 20/12/2025

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đặc biệt khu vực vùng núi gây cản trở tầm nhìn của người đi đường. Trời rét về đêm và sáng, đến trrưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, thời tiết ấm áp hơn.

Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khoảng đêm 23 và ngày 24/12, khu vực này khả năng mưa rải rác. Từ khoảng Noel 25/12, các khu vực này trời rét sau khi đón không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Bên cạnh đó, trong ngày 20/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.