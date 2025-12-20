Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?
GĐXH - Khoảng ngày 21/12, miền Bắc có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng, tới 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại.
Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp từ nay đến Giáng sinh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.
Dự báo khoảng ngày 21/12, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại. Thời tiết Hà Nội mưa rét dịp Giáng sinh.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết năm 2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong các tháng chính của mùa đông (tháng 1-2/2026), miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng; cần đề phòng sương muối và băng giá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.
Thời tiết nổi bật trong ngày 20/12/2025
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đặc biệt khu vực vùng núi gây cản trở tầm nhìn của người đi đường. Trời rét về đêm và sáng, đến trrưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, thời tiết ấm áp hơn.
Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khoảng đêm 23 và ngày 24/12, khu vực này khả năng mưa rải rác. Từ khoảng Noel 25/12, các khu vực này trời rét sau khi đón không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Bên cạnh đó, trong ngày 20/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.
Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài GònThời sự - 1 giờ trước
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được phát hiện nằm lẫn trong đám lục bình, trôi trên sông Sài Gòn.
Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi hàng chục tỷ đồng ở Hà TĩnhThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Dự án khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (đường Đồng Môn, phường Trần Phú).
Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Ba chị em ruột sinh ra ở một ngôi làng thuộc TP Huế cùng dành HCV môn vật tại SEA Games 33; HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố.
Hà Nội 'siết' quản lý hóa chấtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 18/12/2025 về công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.
Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/nămThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một trường đại học công lập tại TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công; Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm...
Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phóThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ban ngày trời nắng, thời tiết ấm dần. Mức nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau khá lớn khiến người dân có thể mắc các bệnh về hô hấp.
Dự án đường đi Cảng hàng không Thọ Xuân ‘đắp chiếu’ đến bao giờ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dự án hơn 3 nghìn tỷ đồng đi sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang "đắp chiếu" vì thiếu vốn và vướng mặt bằng. Tiến độ chậm so với kế hoạch, dự kiến sớm nhất đến năm 2028 mới hoàn thành.
Ngày mai (19/12), Hà Nội khởi công Tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Hòa LạcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dự kiến sáng 19/12, Hà Nội sẽ khởi công Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5: Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Tổng mức đầu tư trên 72.000 tỷ đồng.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn vềThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay, khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương mù nhiều khiến tầm nhìn xa giảm, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 18/12: Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?; 42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở CampuchiaXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh..; 63 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng nước bạn bàn giao cho Việt Nam thì có 42 người chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn vềThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay, khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương mù nhiều khiến tầm nhìn xa giảm, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.