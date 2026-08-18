Không kích hoạt được tài khoản định danh điện tử VNeID người dùng cần làm gì?

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Không kích hoạt được tài khoản định danh điện tử cần làm gì?

Theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc phương tiện xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, được dùng để truy cập, sử dụng các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử và hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 14 Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau:

1. Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên Ứng dụng định danh quốc gia trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử. Sau 07 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

2. Người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện sử dụng tài khoản định danh điện tử phải được sự đồng ý, xác nhận của người đại diện, người giám hộ thông qua Ứng dụng định danh quốc gia. Người đại diện, người giám hộ sử dụng tài khoản định danh điện tử của người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện để thực hiện các giao dịch và các hoạt động khác phục vụ quyền và lợi ích của họ.

3. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp lý để khẳng định, chứng minh chủ thể danh tính điện tử đã thực hiện và chấp thuận đối với giao dịch.

4. Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thực hiện kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu để chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử ở các quốc gia khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Theo quy định nêu trên, sau 07 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tài khoản định danh điện tử VNeID tích hợp nhiều loại giấy tờ mang nhiều tiện ích cho người dân. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới về trình tự, thủ tục khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử VNeID

Theo Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử VNeID như sau:

1. Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa;

b) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

2. Khóa tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài, của tổ chức

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp người nước ngoài yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; người nước ngoài vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài hết hạn sử dụng; người nước ngoài hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài chết. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc người nước ngoài khai báo trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc việc cập nhật thông tin quy định tại Điều 8 Nghị định này;

b) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp tổ chức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; hoặc tổ chức đó vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hoặc bị giải thể, phá sản, tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản (người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được ủy quyền) có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa do người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, tài khoản này được mở khóa khi cơ quan, tổ chức đó thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận thông qua việc khai báo của tổ chức trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua việc cập nhật, chia sẻ thông tin quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

Thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 69/2024/NĐ-CP:

Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đem lại lợi ích gì?

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đem lại nhiều lợi ích cho người dân như:

-Tài khoản VNeID mức độ 2 tích hợp nhiều loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ giấy như: Thẻ Căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin bảo hiểm xã hội, thông tin cư trú, mã số thuế, giấy tờ đất đai, nhóm bằng cấp và chứng chỉ hành nghề, lý lịch tư pháp…

- Khi đăng nhập Cổng dịch vụ công qua VNeID, hệ thống tự động điền các trường thông tin cá nhân giúp người dùng giảm bớt thao tác nhập liệu.

- VNeID thực hiện các thủ tục trực tuyến như đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú), cấp hộ chiếu, đăng ký xe mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước.

- Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến minh bạch.

- VNeID an toàn, bảo mật và phòng chống giả mạo các loại giấy tờ; giúp tránh rủi ro thất lạc, hư hỏng hoặc bị đánh cắp giấy tờ.

- Người dân có thể xuất trình thẻ BHYT điện tử trên VNeID khi đi khám chữa bệnh.

- Xác thực danh tính khi mở tài khoản, đăng ký vay vốn, thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn.

- Khi làm thủ tục check-in tại các sân bay trong nước có thể sử dụng VNeID thay thế thẻ căn cước công dân bản cứng.

- Có thể gửi tin báo tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp đến cơ quan Công an một cách an toàn mà không sợ bị lộ thông tin người báo.