Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý
GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.
Nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic
Từ ngày 8/6/2026, Thông tư số 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện.
Tại Điều 1 Thông tư số 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: Cổng dịch vụ công; dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.
Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.
Theo đó, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.
Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng.
Vì sao cần có đăng ký xe?
Đăng ký xe là giấy tờ pháp lý cao nhất chứng minh bạn là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe.
Tham gia giao thông, phương tiện bắt buộc phải có đăng ký xe và biển số mới được phép tham gia giao thông.
Có đăng ký xe là điều kiện bắt buộc để thực hiện các việc khác như đăng kiểm định kỳ, mua bảo hiểm, hoặc sang tên đổi chủ.
Ứng dụng VNeID tích hợp những loại giấy tờ xe nào?
Các loại giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện giao thông được tích hợp trên ứng dụng VNeID bao gồm:
1. Giấy phép lái xe (GPLX)
Tích hợp đầy đủ thông tin về hạng xe được phép điều khiển (A1, A2, B1, B2...), số GPLX, ngày cấp, ngày hết hạn và ảnh chân dung.
Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ tra cứu diểm của giấy phép lái xe và hiển thị lịch sử vi phạm (nếu có).
2. Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe)
Tích hợp thông tin đăng ký của các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ô tô, xe máy...) thuộc sở hữu của bạn.
Từ ngày 8/6/2026, chứng nhận đăng ký xe điện tử chính thức được liên thông và hiển thị đồng bộ rõ ràng trên cả VNeID và ứng dụng VNeTraffic theo Thông tư 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an. Việc tích hợp này giúp tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu phương tiện trực tuyến.
3. Thông tin bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Hiển thị thông tin hợp đồng bảo hiểm xe, thời hạn hiệu lực và tình trạng thanh toán của phương tiện đã được liên kết.
4. Các loại chứng chỉ, bằng cấp chuyên dụng khác
Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng (dành cho người vận hành các loại xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông).
Theo quy định, thông tin các loại giấy tờ xe đã được tích hợp và xác thực thành công trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.
Khi Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu kiểm tra, bạn hoàn toàn có thể xuất trình "Ví giấy tờ" trên ứng dụng thay thế cho bản cứng.
Trong trường hợp bị tạm giữ giấy tờ do vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ thực hiện việc tạm giữ trên môi trường điện tử (hệ thống sẽ ghi nhận và cập nhật trạng thái tước/tạm giữ trực tiếp trên app).
