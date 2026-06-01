Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Thứ hai, 07:31 01/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.

Nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic

Từ ngày 8/6/2026, Thông tư số 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện.

Tại Điều 1 Thông tư số 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: Cổng dịch vụ công; dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Theo đó, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng.

Đăng ký xe là thủ tục hành chính do cơ quan Công an thực hiện nhằm xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân đối với một phương tiện giao thông. Sau khi hoàn tất, chủ phương tiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe (thường gọi là "cà vẹt xe").
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý - Ảnh 1.

Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe trên VNeID. Ảnh minh họa: D.T

Vì sao cần có đăng ký xe?

Đăng ký xe là giấy tờ pháp lý cao nhất chứng minh bạn là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe.

Tham gia giao thông, phương tiện bắt buộc phải có đăng ký xe và biển số mới được phép tham gia giao thông.

Có đăng ký xe là điều kiện bắt buộc để thực hiện các việc khác như đăng kiểm định kỳ, mua bảo hiểm, hoặc sang tên đổi chủ. 

Ứng dụng VNeID tích hợp những loại giấy tờ xe nào?

Các loại giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện giao thông được tích hợp trên ứng dụng VNeID bao gồm:

1. Giấy phép lái xe (GPLX)

Tích hợp đầy đủ thông tin về hạng xe được phép điều khiển (A1, A2, B1, B2...), số GPLX, ngày cấp, ngày hết hạn và ảnh chân dung.

Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ tra cứu diểm của giấy phép lái xe và hiển thị lịch sử vi phạm (nếu có).

2. Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe)

Tích hợp thông tin đăng ký của các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ô tô, xe máy...) thuộc sở hữu của bạn.

Từ ngày 8/6/2026, chứng nhận đăng ký xe điện tử chính thức được liên thông và hiển thị đồng bộ rõ ràng trên cả VNeID và ứng dụng VNeTraffic theo Thông tư 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an. Việc tích hợp này giúp tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu phương tiện trực tuyến.

3. Thông tin bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hiển thị thông tin hợp đồng bảo hiểm xe, thời hạn hiệu lực và tình trạng thanh toán của phương tiện đã được liên kết.

4. Các loại chứng chỉ, bằng cấp chuyên dụng khác

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng (dành cho người vận hành các loại xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông).

Theo quy định, thông tin các loại giấy tờ xe đã được tích hợp và xác thực thành công trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Khi Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu kiểm tra, bạn hoàn toàn có thể xuất trình "Ví giấy tờ" trên ứng dụng thay thế cho bản cứng.

Trong trường hợp bị tạm giữ giấy tờ do vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ thực hiện việc tạm giữ trên môi trường điện tử (hệ thống sẽ ghi nhận và cập nhật trạng thái tước/tạm giữ trực tiếp trên app).

Chỉ còn 2 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý tiện ích nàyChỉ còn 2 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý tiện ích này

GĐXH - Từ 15/5/2026, dữ liệu hồ sơ học tập của người học được quản lý trên ứng dụng định danh quốc gia VnelD theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP.

Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýChỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

GĐXH - Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Cùng chuyên mục

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Đời sống - 52 giây trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp sở hữu tâm thế lạc quan bẩm sinh, luôn nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh và dùng sự chăm chỉ, tử tế để vun đắp cuộc sống.

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày 1 và 2/6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; phát hiện chìa khóa vẫn để trên ô tô, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 11 giờ trước

Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Đời sống - 23 giờ trước

Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.

Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, có nơi nắng nóng.

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Toàn quốc bán xăng E10 từ 1/6; nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được cho là sở hữu tố chất đặc biệt, dễ gặp may mắn và có cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc.

Xem nhiều

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Đời sống

GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Đời sống
Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Đời sống
Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Đời sống
4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đó

4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đó

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top