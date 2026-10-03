Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027

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GĐXH - Theo quy định những trường hợp nào sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Theo Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 98/2025/QH15 của Quốc hội, trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:

- Chết;

- Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

- Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc Điều 14 của Luật này. Bao gồm:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 Điều này phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027 - Ảnh 1.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Ảnh minh họa: TL

Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định thế nào?

Theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được nêu rõ:

- Đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

- Thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân.

- Quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.

Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Theo Điều 10, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 14/2026/QH16, quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

- Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

- Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

- Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027 - Ảnh 2.Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự 2027 tại Hà Nội, đối tượng nhập ngũ nên biết

GĐXH - Theo Kế hoạch 366/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, thời điểm gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự 2027 được quy định cụ thể. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027 - Ảnh 3.Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

GĐXH - Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ thời gian công dân phục vụ tại ngũ nếu thuộc các trường hợp được quy định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

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