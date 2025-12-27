Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinh

1. Bệnh tim mạch - mối nguy hiểm nhất ở phụ nữ mãn kinh

Phụ nữ trung niên thường nghĩ rằng loãng xương là mối đe dọa lớn nhất của họ nhưng mối nguy hiểm nhất mà chị em phải đối mặt sau thời kỳ mãn kinh thực sự là bệnh tim.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), ngày càng có nhiều tài liệu chứng minh rằng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD) ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh tăng nhanh. Có gần 1/3 phụ nữ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ đau tim ở phụ nữ bắt đầu gia tăng khoảng một chục năm sau khi mãn kinh.

Nguyên nhân là do sự sụt giảm estrogen . Trước khi mãn kinh, mức độ hormone giữ cho chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đều đặn. Nếu không có tác dụng bảo vệ của những hormone đó, đặc biệt là estrogen khi giảm đi, phụ nữ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới về sức khỏe tim mạch.

Estrogen giúp giữ cho mạch máu linh hoạt, giúp chúng co lại và giãn ra để phù hợp với lưu lượng máu. Khi estrogen giảm, lợi ích này sẽ mất đi, mạch máu trở nên cứng hơn và dễ hình thành các mảng xơ vữa . Cùng với những thay đổi khác như huyết áp tăng cao có thể làm dày thành động mạch khiến trái tim của phụ nữ trở nên dễ bị tổn thương.



Sau mãn kinh, cơ thể phụ nữ có xu hướng tăng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính (triglyceride), đồng thời giảm cholesterol tốt (HDL). Sự mất cân bằng này là nguyên nhân trực tiếp gây hẹp lòng mạch.

Mãn kinh cũng là giai đoạn thúc đẩy tích mỡ ở vùng bụng. Nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ có nhiều mỡ bụng trong thời kỳ mãn kinh có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn ngay cả khi cân nặng của họ giữ ổn định.

2. Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn

Trung bình độ tuổi mãn kinh ở phụ nữ bình thường là từ 45 - 55 tuổi. Tuy nhiên có trường hợp mãn kinh xảy ra trước 40 tuổi được coi là mãn kinh sớm .

Các nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ mãn kinh sớm có nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ bị bệnh tim mạch lớn hơn nhiều so với người bình thường.

Giai đoạn tiền mãn kinh là giai đoạn có nhiều triệu chứng nhất. Các triệu chứng vận mạch ảnh hưởng đến 80% phụ nữ trung niên có thể cần điều trị nếu nghiêm trọng và có liên quan đến xơ vữa động mạch và các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch xấu hơn.

Một nghiên cứu của Giáo sư Sản phụ khoa JohnF. Randlph tại Đại học Y tế Michigan đã phát hiện ra những phụ nữ có nhiều cơn bốc hỏa sớm trong thời kỳ mãn kinh có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Phát hiện đó cũng được chứng minh trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy, những cơn bốc hỏa thường xuyên và dai dẳng ở phụ nữ mãn kinh có liên quan đến bệnh tim mạch trong tương lai.

Mãn kinh là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi nhưng phụ nữ có thể kiểm soát các yếu tố nguy cơ để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy những cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh tim bao gồm không hút thuốc, vận động thể chất thường xuyên, ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, kiểm soát mức cholesterol, huyết áp và đường huyết.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến khích những phụ nữ có tiền sử gia đình bị bệnh tim hoặc có những cơn bốc hỏa sớm và nghiêm trọng nên thường xuyên theo dõi sức khỏe và tư vấn bác sĩ về sự cần thiết sàng lọc bệnh tim mạch. Việc theo dõi huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu cũng như chỉ số khối cơ thể (BMI)... có thể giúp đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim trong tương lai.