Kích cỡ ngang Hyundai Custin, MPV điện 7 chỗ giá 750 triệu đồng tại Việt Nam chạy tới 500km/lần sạc

Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm không 'phanh', MPV 7 chỗ rẻ ngang Honda City? GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu MPV 7 chỗ này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

MPV điện 7 chỗ tại Việt Nam chạy tới 500km/lần sạc

Wuling Darion EV sắp bán tại Việt Nam





Theo Tri thức và Cuộc sống, giới tư vấn bán hàng của hãng hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc Wuling Darion EV với hai phiên bản tương ứng tầm vận hành 450km và 500km.

Trước đó vào tháng 5, trang chủ của Wuling Việt Nam đã bổ sung thêm mẫu xe Darion vào danh mục sản phẩm. Darion nằm ở phân khúc trên so với Grango và có cấu hình 7 chỗ ngồi.

Mẫu xe đa dụng này từng được biết đến với tên gọi Nexus trước khi chính thức đổi tên thành Darion trong chiến lược sản phẩm năm 2026. Các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố cho thấy một vóc dáng khá bề thế với chiều dài 4.910mm, chiều rộng 1.850mm và chiều cao 1.770mm. Chiều dài cơ sở đạt mức 2.910mm giúp cỗ máy này sở hữu không gian nội thất rộng rãi, tương đương với mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong Hyundai Custin đang phân phối trên thị trường.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt thiết kế chính là hệ thống cửa sau dạng trượt điện kết hợp cùng cấu trúc 7 chỗ ngồi sắp xếp theo tỷ lệ 2-2-3. Lối thiết kế này mang đậm tính thực dụng khi tạo ra lối đi hẹp ở giữa, giúp hành khách ra vào băng ghế cuối một cách dễ dàng, đồng thời mang lại trải nghiệm tiện nghi hơn trong các không gian đỗ xe chật hẹp ở đô thị.

Wuling Darion EV với nội thất mang phong cách thể thao





Thông tin trên Nhà báo và Công luận, thiết kế ngoại thất của Wuling Darion EV tuân thủ chặt chẽ ngôn ngữ của xe thuần điện với phần mặt ca lăng được làm kín để tối ưu hóa tính cản gió. Cụm đèn pha công nghệ LED được vuốt ngang sắc sảo, kết hợp cùng các khe hút gió đặt thấp ở cản trước giúp điều hướng luồng không khí hiệu quả khi xe vận hành ở dải tốc độ cao. Tổng thể thân xe được nâng đỡ bởi bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 17inch.

Bước vào khoang cabin, người dùng sẽ tiếp cận với một hệ sinh thái kỹ thuật số đặc trưng của ngành xe điện hiện đại. Trung tâm bảng táp lô là sự xuất hiện của màn hình giải trí kích thước lớn 12,8inch, đồng bộ cùng cụm đồng hồ thông số dạng điện tử 8,8inch đặt ngay sau vô lăng. Tuy nhiên, hàng ghế thứ hai dù được thiết kế tách biệt nhưng lại chỉ hỗ trợ chỉnh cơ 4 hướng, trong khi hàng ghế thứ ba được bổ sung khả năng điều chỉnh độ ngả lưng nhằm tăng tính thoải mái cho những chuyến đi dài ngày.

Mặc dù thông số chi tiết về hiệu suất của phiên bản bán tại Việt Nam chưa được công bố, giới chuyên môn dự đoán xe sẽ thừa hưởng cấu hình tương tự thị trường Indonesia. Nếu kịch bản này xảy ra, xe sẽ mang trên mình khối mô tơ điện đặt trước sản sinh công suất 204 mã lực và mô men xoắn 310Nm. Hệ thống sạc tiêu chuẩn CCS2 châu Âu cho phép nạp nhanh dòng điện một chiều từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút, giải quyết đáng kể bài toán thời gian chờ đợi tại các trạm sạc công cộng. Việc sạc chậm qua dòng điện xoay chiều từ 20% lên 100% sẽ tiêu tốn khoảng 9 giờ cắm điện.

Giá MPV điện 7 chỗ Wuling Darion EV

Theo Wuling Việt Nam, mức giá dự kiến lần lượt được đưa ra là 750 triệu đồng và 820 triệu đồng, đi kèm chính sách giảm 40 triệu đồng cho những khách hàng đặt tiền tiên phong. Trong khi đó, phiên bản hybrid cắm sạc hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời điểm mở bán hay mức giá niêm yết tại Việt Nam.

Với mức giá dự kiến khởi điểm từ 750 triệu đồng, Wuling Darion EV sẽ bước vào cuộc đối đầu trực diện với BYD M6, mẫu xe đồng hương hiện đang chốt giá 756 triệu đồng. Sự xuất hiện của mẫu xe mới này không chỉ làm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn gánh vác sứ mệnh khó khăn là xây dựng lại niềm tin thương hiệu trên thị trường Việt.

Chính vì những tiền lệ này, Wuling Darion EV được xem là một ván cược lớn của nhà phân phối. Để có thể giành lấy thị phần từ tay BYD M6 hay các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, chiếc xe này buộc phải chứng minh được giá trị thực tế thông qua chất lượng hoàn thiện bền bỉ, chính sách bảo hành pin rõ ràng và một hệ thống hỗ trợ người dùng đủ sức thuyết phục khách hàng xuống tiền.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.