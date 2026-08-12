Lý do giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, chưa tới 280 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc hatchback hạng A?

Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm không 'phanh', MPV 7 chỗ rẻ ngang Honda City? GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu MPV 7 chỗ này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Giá lăn bánh Kia Morning

Kia Morning số sàn đời 2025 đang được xả rẻ ngang với xe điện mini. Ảnh minh họa





Kia Morning là một trong những cái tên nổi bật tại phân khúc hạng A, có 5 phiên bản với giá niêm yết chính hãng từ 325 đến 469 triệu đồng tùy phiên bản. Kia Morning 2025 (hay Kia New Morning) mới ra mắt có giá công bố các phiên bản AT và GT-Line dao động 439 - 469 triệu đồng.

Theo Kia Việt Nam, hiện tháng 8/2026, Kia Morning có nhiều ưu đãi hấp dẫn tùy đại lý bằng tiền mặt hoặc voucher tùy loại.

Không chỉ vậy, tại một đại lý tại Hà Nội đang chào bán Kia Morning phiên bản MT với giá 279 triệu đồng, thấp hơn 46 triệu đồng so với mức niêm yết. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, chương trình áp dụng cho những xe sản xuất năm 2025 còn tồn kho, chủ yếu màu trắng và số lượng không nhiều.

Đáng chú ý, đây không phải phiên bản Morning mới nhất. Những xe số sàn đang được "xả" thuộc kiểu dáng cũ, trong khi New Morning được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2025 chỉ còn các phiên bản sử dụng hộp số tự động. Thông tin trên trang sản phẩm của Kia Việt Nam cũng cho thấy New Morning hiện được định vị là mẫu xe đô thị với thiết kế và trang bị được làm mới đáng kể.

Với giá 279 triệu đồng, Morning MT trở thành một trong những mẫu ô tô mới có giá dễ tiếp cận nhất thị trường.

Một trong những lý do Morning MT có thể được bán ở mức giá thấp là cấu hình khá cơ bản. Xe sử dụng màn hình thông tin LCD 4,2 inch, không có màn hình giải trí, điều hòa chỉnh cơ và chỉ có 2 túi khí. Cách cấu hình này phù hợp hơn với nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu, đặc biệt là người mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Với Morning MT sản xuất năm 2026, chương trình hỗ trợ hiện được đề cập ở mức 16 triệu đồng, đưa giá bán xuống khoảng 309 triệu đồng. Khoảng cách gần 30 triệu đồng giữa hai lô xe khiến những chiếc VIN 2025 trở thành tâm điểm của hoạt động xả hàng.

Bảng giá lăn bánh Kia Morning MT ưu đãi

Chi tiết ưu đãi Mức giá niêm yết Mức giảm thực tế Giá bán sau ưu đãi Đại lý Hà Nội (Chương trình riêng) 325.000.000 VNĐ 46.000.000 VNĐ 279.000.000 VNĐ Chính hãng THACO (Áp dụng toàn quốc) 325.000.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ 309.000.000 VNĐ

Giá xe Kia Morning MT và các đối thủ

Kia Morning giá từ 325 triệu đồng

Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng

Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng

Đánh giá xe Kia Morning MT

Kia Morning MT vẫn sở hữu những trang bị ngoại thất khá chỉn chu

Mẫu Kia Morning MT được giảm giá sâu đợt này vẫn giữ nguyên phom dáng thiết kế thế hệ cũ (thế hệ thứ 3 nâng cấp). Tuy nhiên, xe vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản của người sử dụng.

Dù là phiên bản số sàn giá rẻ, Kia Morning MT vẫn sở hữu những trang bị ngoại thất khá chỉn chu như: Cụm đèn trước trang bị đèn pha Halogen Projector kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày hiện đại. Đèn sương mù sử dụng thấu kính Halogen Projector hỗ trợ quan sát tốt trong điều kiện thời tiết xấu. Đèn hậu trang bị công nghệ LED tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu vào ban đêm. Gương chiếu hậu tích hợp tính năng chỉnh điện và gập điện tiện lợi – trang bị hiếm thấy trên các bản số sàn tiêu chuẩn ở phân khúc giá rẻ.

Xe sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1.25L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Khối động cơ này nổi tiếng bởi độ lành tính, chi phí bảo dưỡng rẻ như xe máy, phụ tùng thay thế sẵn có và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi di chuyển trong đô thị.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Theo Toyota, mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.