Kiểm tra ngẫu nhiên, cảnh sát phát hiện xe ô tô giấu hơn 100kg vàng

Chủ nhật, 15:13 10/08/2025 | Bốn phương
Cảnh sát phát hiện 103kg vàng được giấu ở nhiều vị trí trong xe ô tô của một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát đường bộ Brazil (PRF), chiếc xe bị tạm dừng trên quốc lộ BR‑401, gần thành phố Boa Vista, hôm 4/8.

Người lái xe là Suzy Alencar - một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chuyên chia sẻ về chuyện làm mẹ và phong cách sống. Cô đi cùng chồng là Bruno Mendes de Jesus.

Kiểm tra ngẫu nhiên, cảnh sát phát hiện xe ô tô giấu hơn 100kg vàng - Ảnh 1.

Bruno Mendes de Jesus (trái) và Suzy Alencar (phải). Ảnh: Jam Press

Sĩ quan PRF Rodrigo Magno nói với truyền thông địa phương: “Ban đầu, chúng tôi tạm dừng chiếc xe để kiểm tra ngẫu nhiên. Nhưng khi phát hiện một số bộ phận có dấu hiệu bị thay đổi, chúng tôi đã tiến hành rà soát kỹ hơn”.

Kiểm tra ngẫu nhiên, cảnh sát phát hiện xe ô tô giấu hơn 100kg vàng - Ảnh 2.

Ảnh: Jam Press

Cảnh sát đã phát hiện 103kg vàng được giấu tinh vi bên trong bảng điều khiển và nhiều khoang bí mật khác của chiếc xe.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nguồn gốc số vàng, không loại trừ khả năng liên quan đến các đường dây buôn lậu hoặc tổ chức tội phạm. Cảnh sát nghi chiếc xe đã được độ lại để giấu kim loại quý.

Kiểm tra ngẫu nhiên, cảnh sát phát hiện xe ô tô giấu hơn 100kg vàng - Ảnh 3.

Ảnh: Jam Press

Luật sư của Bruno, ông Smiller Rodrigues de Carvalho, cho biết thân chủ là lao động chính trong gia đình và chưa từng có tiền án. Ông cũng nhấn mạnh Bruno hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Kiểm tra ngẫu nhiên, cảnh sát phát hiện xe ô tô giấu hơn 100kg vàng - Ảnh 4.

Ảnh: Jam Press

Vị luật sư cũng khẳng định thân chủ mình không có liên hệ với bất kỳ tổ chức tội phạm nào và không tham gia các hoạt động gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

