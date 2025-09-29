Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào Cai

Thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của bão số 10, vào chiều ngày 29/9, tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 1 xe ô tô con rơi xuống vực sâu.

Từ hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, chiếc xe ô tô con màu đen trong lúc đang di chuyển từ đường DH92, khu du lịch bản Cát Cát đi lên trung tâm phường Sa Pa thì bất ngờ bị một lượng lớn đất và đá từ trên cao đổ xuống.

Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô xuống vực ở Lào Cai. Nguồn: Tuấn Minh

Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây khiến xe ô tô con bị đất đá hất văng xuống vực sâu hàng chục mét.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin với PV, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận, vụ sạt lở đất khiến chiếc xe ô tô gặp nạn nhưng rất may không có thiệt hại nào về người. Cả 3 người trên xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe ô tô con hư hỏng nặng sau khi rơi xuống vực. Ảnh: NDCC

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần hết sức cẩn trọng, không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là trong và sau những đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10.