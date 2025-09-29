Tin bão mới nhất: Bão số 10 giật cấp 11 quần thảo Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nhà dân bị tốc mái, mất điện diện rộng
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 10 giật cấp 11 đã vào đất liền Nghệ An, Hà Tĩnh gây mưa lớn và gió giật mạnh. Nhiều nhà dân đã bị sập, tốc mái; cây xanh và cột điện ngã đổ.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 10
Theo tin báo mới nhất, lúc 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão: Khoảng 18.8 độ Vĩ Bắc; 105.1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
Bão số 10 gây mưa rất to khu vực Trung Bộ
Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 04 giờ ngày 28/9 đến 04 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vạn Xuân1 160mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 398,2mm (Nghệ An); Hương Quang 348,2mm (Hà Tĩnh); Trọng Hoá 206,4mm (Quảng Trị); Hồng Trung 241,8mm (TP.Huế); Suối Lương 170,8mm (TP. Đà Nẵng);...
Hiện tại, mực nước lúc 05h/29/9/2025, trên các sông như sau:
Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm: 13,45m (trên BĐ3: 0,45m).
Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 12,40m (dưới BĐ2: 0,10m).
Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt: 7,67m (trên BĐ1: 0,17m).
Sông La, tại trạm Linh Cảm 3,95m (dưới BĐ1: 0,55m).
Dự báo, trong 6-12 giờ tới: Lũ trên sông Ngàn Phố đạt đỉnh ở trên mức BĐ3; trên sông Ngàn Sâu ở xấp xỉ BĐ3;
Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố xuống mức BĐ1-BĐ2.
Từ nay (29/9) đến ngày 30/9, lũ trên sông La tiếp tục lên, đỉnh lũ ở mức BĐ1 và trên BĐ1.
Nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, cây xanh gẫy đổ do bão số 10
Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, mưa bão đã làm sập nhiều ngôi nhà, quật đổ cột điện, khiến nhiều địa phương rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng.
Tại phường Cửa Lò và một số xã ven biển trước đây thuộc huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), sóng lớn kết hợp thủy triều dâng cao đã tràn vào nhiều nhà dân, làm hư hỏng đồ đạc. Trước đó, chính quyền đã kịp thời sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn.
Tại Hà Tĩnh, từ đêm qua đến sáng nay điện mất diện rộng, một số mạng viễn thông đứt kết nối 52 trên 69 xã phường ở khu vực này. Nguyên nhân một phần do ngành điện lực chủ động cắt phòng tránh bão, một phần do hệ thống cột điện bị đổ hàng loạt. Mạng di động Viettel cũng không thể kết nối.
Một số khu vực ven biển bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, tàu thuyền neo đậu hư hỏng nặng. Học sinh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Tại Quảng Trị: Sáng 29/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sư tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 23h45 phút ngày 28/9, Bội đội biên phòng vừa báo cáo vụ việc hai tàu cá bị nạn trên sông Gianh.
Theo đó, lúc 23h30, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS với 13 thuyền viên đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (phía trên cầu Gianh, khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn.
Đến nay, 4 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, còn 9 thuyền viên khác đang mất tích. Hiện Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, huy động lực lượng và phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng cứu ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.
Hình ảnh bão số 10 gây thiệt hại khu vực Trung Bộ:
Nguồn ảnh: Sức khỏe & Đời sống, CAND, Báo Nhân dân, VTC News
