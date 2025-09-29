Tin bão mới nhất: Bão số 10 giảm cấp, đứng yên trên đất liền biên giới Nghệ An - Trung Lào, khả năng suy yếu vào tối nay
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 10 hiện trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Tối 29/9, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 10
Theo tin bão mới nhất, hồi 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 (lúc 7h sáng 29/9, bão số 10 giật cấp 11).
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11...
Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Đến 22 giờ ngày 29/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,2°N - 102,1°E, trên khu vực Thượng Lào, cường độ dưới cấp 6. Vùng gió mạnh ảnh hưởng trong khoảng vĩ tuyến 17,5°N đến 20,0°N, phía Tây kinh tuyến 108,0°E.
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được xác định tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư) và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).
Nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn từ bão số 10
Theo tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 10 mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia:
Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 28/9 đến 10 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lang Chánh 349,6mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 407,4mm (Nghệ An); Sơn Hồng1 421,8mm (Hà Tĩnh); Hướng Sơn 200,6mm (Quảng Trị); Hồng Vân 143,2mm (TP.Huế); Suối Đá 51mm (TP. Đà Nẵng);
Trong 12 giờ qua (từ 22 giờ ngày 28/9 đến 10 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh đã có mưa vưa, có nơi mưa to như: Tà Si Láng 192,2mm (Lào Cai); Km46 154,8mm (Sơn La); Vạn Mai 240,2mm (Phú Thọ); Kỳ Thượng 146mm (Quảng Ninh);
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; Thanh Hoá, Nghệ An từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ 10-40mm, có nơi trên 60mm.
Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Hà Tĩnh cấp 2.
Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
