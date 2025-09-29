Tin sáng 29/9: Hơn 2,6 triệu học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi; Rạp cưới ở Đà Nẵng tả tơi, 80 bàn tiệc phải di dời do mưa bão

Bão số 10: Hàng không hủy hàng chục chuyến, đường sắt sạt lở hầm, 2 ngư dân mất tích

Đến chiều 28/9, bão số 10 khiến nhiều tuyến đường sắt bị sạt lở, thiết bị tín hiệu hư hỏng, hàng không đình trệ và hàng trăm tàu thuyền phải khẩn cấp tránh trú.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng cho biết, đến 16h ngày 28/9, bão số 10 đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều lĩnh vực giao thông.

Hình ảnh vệ tinh hiển thị bão số 10 vào lúc 17h chiều 28/9.

Trong lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đã lập sở chỉ huy tiền phương tại Quảng Trị và Nghệ An, triển khai các tổ công tác bảo đảm an toàn trên các tuyến trọng yếu. Đáng chú ý, tại Hà Tĩnh, quốc lộ 8C đoạn tràn khe sâu km133+304 ngập sâu khoảng 60cm khiến giao thông tắc nghẽn.

Hàng hải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 khi sáng 28/9, tại luồng Cửa Việt (Quảng Trị), hai tàu cá BV 4670-TS và BV 0042-TS gặp nạn, trong đó một tàu chìm hoàn toàn, một tàu vỡ mạn và bị nước tràn. Trên tổng số 11 thuyền viên, lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa 9 người vào bờ an toàn, song còn 2 ngư dân mất tích.

Ngành đường sắt cũng chịu ảnh hưởng khi mưa lớn và gió mạnh gây sạt lở tại nhiều điểm. Tại km466+610 (khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn), đá rơi từ núi làm vỡ một thanh tà vẹt và biến dạng một thanh ray dài 12,5m. Đặc biệt, tại hầm số 6 (km725+210), tường hầm bị bung mảng lớn, nguy cơ sụt lở nghiêm trọng, buộc phải phong tỏa từ 13h đến 14h20 ngày 28/9 để xử lý khẩn cấp...

Hàng không ghi nhận hàng loạt chuyến bay hủy và hoãn do ảnh hưởng của bão số 10. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng tiếp thu tàu bay tại 4 sân bay: Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng.

Hơn 2,6 triệu học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi

VnExpress đưa tin, trưa 28/9, Nghệ An thông báo cho hơn 945.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão.

Tại Hà Tĩnh, khoảng 364.000 học sinh cũng được nghỉ. Cả hai tỉnh yêu cầu các trường tuỳ diễn biến bão để xem xét cho nghỉ tiếp và bố trí dạy bù, đảm bảo chương trình năm học.

Trước đó, Quảng Trị cũng cho 433.500 học sinh các cấp nghỉ học ngày 29/9.

Trường học ở Hà Tĩnh tất bật thu dọn tránh bão, chiều 27/9. Ảnh: Đức Hùng

Tương tự tại Thanh Hóa, khoảng 876.000 học sinh từ mầm non đến THPT được nghỉ ngày mai. Từ ngày 30/9, các trường chủ động theo dõi diễn biến bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo để cho học sinh nghỉ tiếp nếu cần thiết.

Đà Nẵng đã đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học thứ hai và ngày tiếp theo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học được chủ động quyết định việc này.

Tại Huế, dù chưa có thông báo chung, nhiều trường Tiểu học, THCS và THPT FPT chủ động cho học sinh toàn trường nghỉ ngày mai để đảm bảo an toàn.

Các địa phương đều yêu cầu nhà trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, lên phương án phòng chống để giảm thiểu thiệt hại.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương, nhà trường được chủ động cho học sinh nghỉ học khi có thiên tai, thời tiết bất thường, song phải tổ chức dạy bù để đảm bảo kiến thức cho các em.

Công an xã dùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ vượt mưa lũ đi sinh

Trưa 28/9, Trung tá Lê Quang Hoà, Trưởng Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa 2 sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cơ sở 2 an toàn.

Chị H. được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Hai trường hợp được hỗ trợ là chị Hồ Thị K.L. (SN 2000, trú thôn Tân Đi 3, nhà cách trung tâm 11 km) và chị Hồ Thị H. (SN 2000, thôn Cựp, cách trung tâm 30 km).

Theo Trung tá Lê Quang Hoà, cả 2 sản phụ đều có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng do mưa lớn, đường đến cơ sở y tế có nhiều ngầm, tràn bị ngập nên việc di chuyển gặp khó khăn.

"Với tinh thần trách nhiệm, ngay khi nhận được thông tin, cán bộ công an xã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng di chuyển đến để đưa các sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời. Hiện cả 2 sản phụ đang được theo dõi, chờ sinh", Trung tá Lê Quang Hòa nói.

Những ngày qua, Công an xã Tà Rụt và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng chống bão, đồng thời chốt chặn các khu vực ngầm tràn bị ngập, hỗ trợ khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở tại Km44, Quốc lộ 14.

Rạp cưới ở Đà Nẵng tả tơi, 80 bàn tiệc phải di dời do mưa bão

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một đám cưới ở TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) buộc phải tạm dừng, thay đổi địa điểm do ảnh hưởng của mưa bão được đăng tải trên mạng, thu hút sự chú ý.

Theo đó, do trận mưa to kèm gió lớn bất ngờ ập đến, khung rạp cưới dù được lắp chắc chắn vẫn bị rung lắc dữ dội. Phần bạt, các tấm vải trang trí xung quanh bị cuốn bay tứ tung. Phía dưới, nhiều bàn cỗ đã được xếp sẵn để chuẩn bị đón quan khách 2 bên tới tham dự.

Sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận chia sẻ cảm thông với gia chủ.

Chia sẻ với PV VietNamNet , anh Phước Sơn - MC đám cưới cũng là người chứng kiến, ghi lại video trên - cho biết, đám cưới được tổ chức ngày hôm nay (28/9) ở xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ).

Khi tiệc cưới chuẩn bị diễn ra (gần 9h) thì mưa to kèm gió lớn ập đến. Sự cố thời tiết xuất hiện do ảnh hưởng của bão Bualoi đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng.

Trước tình cảnh ấy, rất đông bà con hàng xóm đến phụ giúp nhà trai và đội dịch vụ, di chuyển khoảng 80 bàn tiệc đến địa điểm mới cách đó 500m, là mặt bằng của một công ty may mặc. May mắn, sau trận mưa to gió lớn, tiệc cưới vẫn được tổ chức chỉn chu.

Sóng đánh sập kè biển, hàng trăm người nỗ lực gia cố

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, chiều 28/9, mưa lớn, gió giật mạnh kết hợp với sóng dữ khiến một đoạn kè biển ở xã Thiên Cầm tỉnh Hà Tĩnh bị sụt lún.

Hàng trăm người khẩn trương gia cố đoạn kè biển bị sụt lún.

Trước tình hình cấp bách, hàng trăm người dân phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương gia cố bằng cách đưa đá khối đến lấp vào chỗ sụt. Xe tải thi công cũng được huy động để vận chuyển vật liệu. Đoạn kè này đóng vai trò là “lá chắn” bảo vệ cho hàng nghìn hộ dân ở trên địa bàn.

Thời điểm này, tại xã Thiên Cầm có mưa rất to, gió giật mạnh. Sóng biển dữ dội kết hợp với triều cường khiến nước biển dâng lên cao sát với khu vực kè biển khiến việc gia cố đoạn kè gặp rất nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm, người dân sống phía dưới tuyến kè đã được sơ tán đến vị trí an toàn trước đó. Việc gia cố gặp khó khăn do điều kiện thời tiết mưa rất to, gió giật mạnh, sóng biển dữ dội cùng triều cường, khiến nước dâng sát khu vực kè.

"Công tác gia cố kè biển được thực hiện khẩn trương để hoàn thành trước khi bão đổ bộ, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống kè chắn ven biển", lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm cho hay.



