Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 10

Theo tin bão mới nhất, trưa nay (29/9), bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trong chiều và tối nay (29/9), trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. Tình hình gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài, cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn.

Bão số 10 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ đến bao giờ? GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 ở Bắc Bộ, Trung Bộ kéo dài đến ngày 30/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội có mưa rất to. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 10 thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa to đến rất to, gió giật mạnh.

Từ trưa nay, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đã phát triển trên khu vực: Ba Vì, Hòa Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Nội Bài, Phú Cát, Phúc Thịnh, Sóc Sơn, Thư Lâm, Trần Phú, Ứng Hòa, Xuân Mai, Yên Xuân, Đa Phúc, Đông Anh, Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Phúc Lợi, Long Biên.

Trong khoảng từ nay đến những giờ tới, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang khu vực Lĩnh Nam, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Hồng Hà, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối nay đến ngày 30/9, TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 80-250mm, có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo đến người dân:

- Hạn chế ra ngoài khi mưa lớn kéo dài.

- Chủ động kiểm tra, gia cố nơi ở, che chắn mái hiên, cửa sổ để hạn chế gió giật.

- Tránh đi, đứng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, cống rãnh, hầm chui… dễ bị ngập nước.

- Khi tham gia giao thông, cần đi chậm, giữ khoảng cách an toàn, tránh các tuyến đường hay ngập.

- Theo dõi thường xuyên bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời ứng phó.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 giật cấp 11 quần thảo Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nhà dân bị tốc mái, mất điện diện rộng GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 10 giật cấp 11 đã vào đất liền Nghệ An, Hà Tĩnh gây mưa lớn và gió giật mạnh. Nhiều nhà dân đã bị sập, tốc mái; cây xanh và cột điện ngã đổ.