Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hải Dương: 2 thí sinh bị đình chỉ môn Ngữ văn do vi phạm quy chế

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trong 2 ngày (từ 1-2/6) gần 21.000 thí sinh ở tỉnh Hải Dương bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. Kỳ thi năm nay diễn ra tại 42 Hội đồng thi, với gần 800 phòng thi và hơn 2.800 cán bộ coi thi, giám sát thi, lực lượng công an, nhân viên y tế...

Chiều nay (2/6), các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 của tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bài thi môn Toán. Đây là môn thi cuối cùng đối với các thí sinh dự tuyển hệ không chuyên.

Phụ huynh học sinh đội nắng chờ các thí sinh ở khu vực thi. Ảnh: Đ.Tùy

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, kết thúc ngày thi thứ 2, có 133 thí sinh vắng thi (trong đó có 112 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng). Trong cả đợt thi, có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi môn Ngữ văn, không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức thi tại các Hội đồng được đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sau khi hoàn thành bài thi, đa phần các thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn và môn Toán năm nay tương đối vừa sức, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa; đề thi đảm bảo tính phân loại với những câu hỏi khó đòi hỏi học sinh phải có thêm kiến thức nâng cao và kỹ năng tốt mới có thể đạt điểm giỏi. Đối với đề thi tiếng Anh năm nay có phần khó hơn năm trước...

Các thí sinh trường THCS Đông Xuyên sau khi hoàn thành môn thi tiếng Anh tại Hội đồng thi THPT Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Như vậy, sau 1,5 ngày với 3 môn thi, các thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 hệ không chuyên ở tỉnh Hải Dương đã hoàn thành kỳ thi.

Vào ngày mai (3/6), 759 thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục thi các môn chuyên.

Buổi sáng thi các môn: Ngữ Văn, Toán, Sinh học (thời gian làm bài 150 phút). Buổi chiều thi các môn: Vật lý, Lịch sử, Địa lý (thời gian làm bài 150 phút); Hóa học, Tiếng Anh (thời gian làm bài 120 phút).

