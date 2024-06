Hình ảnh rạng ngời của học sinh Hải Dương sau ngày đầu tiên thi vào lớp 10

Video: Hơn 600 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập THPT tại Hội đồng trường THPT Ninh Giang

Tại kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã bố trí 42 Hội đồng thi với gần 800 phòng thi và hơn 2.800 cán bộ coi thi, giám sát thi, lực lượng công an, nhân viên y tế, phục vụ và bảo vệ làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của PV Gia đình & Xã hội, vào đầu giờ chiều nay tại Hội đồng thi trường THPT Ninh Giang công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đã hoàn tất. Lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi chuẩn bị nước uống sẵn sàng đón, hướng dẫn cho các thí sinh, cùng với đó công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Đại diện Hội đồng thi trường THPT Ninh Giang cho biết: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025, trường có có 619 thí sinh đăng ký, với 23 phòng thi. Trước ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh, công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo an toàn cho kỳ thi…".

Mặc dù chiều nay thời tiết nắng nóng oi bức nhưng phụ huynh và người nhà đã đưa các thí sinh đến khu vực thi từ sớm. Trước khi thí sinh vào khu vực thi, các bậc cha mẹ đều căn dặn và chúc con làm bài tốt.

Lần đầu tiên có con tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khiến chị Vũ Thị Vui (trú tại xã Ứng Hòe) không khỏi lo lắng. Mặc dù con gái đã vào phòng thi nhưng chị vẫn ngồi ngoài cổng dõi theo. Theo chia sẻ của chị, trước khi con đi thi, mọi người trong gia đình ai cũng lo lắng và cặn dặn làm bài cẩn thận.

Chị Vui cho biết: "Bình thường ở nhà và ở trường học, cháu chăm chỉ học tập, ôn luyện. Tuy nhiên, vào những ngày cuối thời tiết bất ngờ nắng nóng gay gắt nên ảnh hưởng ít nhiều đến việc học tập ôn luyện của cháu. Hôm nay thi môn đầu tiên, tôi chỉ mong cháu làm tốt và đạt kết quả cao…".

Vừa rời phòng thi sau môn tiếng Anh, em Phạm Lê Tố Uyên-Học sinh lớp 9A trường THCS Nghĩa An bày tỏ: "Đề tiếng Anh khá khó so với bài ôn luyện thường làm, cho nên lúc đầu em hơi lo lắng. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ đề và bình tĩnh lại, em đã hoàn thành bài thi. Em hi vọng bài tiếng Anh sẽ có kết quả cao để làm động lực cho 2 môn còn lại thi vào ngày mai".

Chiều nay (1/6), các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tỉnh Hải Dương làm bài thi môn tiếng Anh, với thời gian 60 phút. Ngày mai (2/6), buổi sáng thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngữ văn, chiều làm bài thi cuối cùng môn Toán và 2 môn thi này có thời gian 120 phút.



Một số hình ảnh PV Gia đình & Xã hội ghi nhận tại Hội đồng thi trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) chiều 1/6:

Hàng trăm phụ huynh đội nắng đưa con đến trường THPT Ninh Giang tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Một thí sinh được mẹ quạt mát trong lúc chờ vào khu vực thi.

Tâm trạng khác nhau của các thí sinh khi bước vào khu vực thi.

Cảm xúc của phụ huynh khi đứng đợi con làm bài thi.

Khu vực cổng trường trước thời điểm các thí sinh hoàn thành bài thi.

Hình ảnh các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi tiếng Anh.

Các thí sinh trao đổi sôi nổi bài làm sau khi kết thúc môn thi đầu tiên với bạn bè cùng giáo viên.

Nụ cười rạng ngời của lực lượng tình nguyện tại Hội đồng thi trường THPT Ninh Giang.